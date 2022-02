Pero Rubí, se viralizó de forma diferente, y no fue a raíz de un video musical como Britany, si no que, apareció haciéndole una invitación a sus familiares y demás personas de la República ¡A su fiesta de XV años! Dicho video en donde aparece junto a sus papás, se viralizó y se hizo tendencia, veamos como es Rubí en la actualidad.

Rubí quinceañera Ángela Aguilar: ‘Probó suerte’ como artista

Después de haberse convertido en toda una estrella digital, Rubí se decidió a probar suerte como intérprete de música de Banda. Para esto, en 2017 recibió un ofrecimiento de la disquera Video Visa Records, de Dallas, Texas, esto con el objetivo de probar que tal le iba a su disco género ‘Pop Grupero’.

Tal parece ser que no le fue como esperaba, y Rubí, según Univisión, optó por estudiar la carrera de Comunicación con especialidad de televisión. A pesar de ser una chica joven, Rubí tuvo que lidiar con la fama desde pequeña, por lo que a través de Univisión, confesó: “Fui varias veces al psicólogo porque todo lo que me dejó esa experiencia fue terrible, estuve en shock literalmente; sin embargo, puedo decir que después de las consultas con el psicólogo no sentí que haya mejorado, no sentí ese apoyo».