La quinceañera más famosa de México se harta de las críticas

Usuarios destrozan a Rubí luego de que diera un mensaje retador

“Ya nadie se acordaba de ella”, se puede leer en los comentarios

Rubí, conocida por ser la quinceañera más famosa de México, sorprende al decir en un video que está harta de las críticas, pero parece que esta idea no fue de las mejores que se le pudieron haber ocurrido, ya que los usuarios la destrozaron por su mensaje retador.

La cuenta de Instagram de Chamonic reposteó este video de Rubí donde no se guardó nada. La quinceañera más famosa de México, quien saltó a la fama luego de que miles de personas asistieran a su fiesta en 2016, dijo lo siguiente:

“Pues la neta, aquí entre ‘compis’, porque no tengo ideas, carnal. Mi neurona no da pa’ más, güey, o sea, la he querido poner en funcionamiento, pero pues no se deja”, expresó Rubí hasta cierto punto molesta.

La quinceañera más famosa de México dijo que lo siente y que procurará subir videos ya: “Así me tenga que matar, no importa”.

No pasó mucho tiempo para que los internautas se le fueran con todo a la joven, quien está por cumplir 19 años de edad:

“Pobre chavita, pero síganle dando fama“, “La neurona se fue con la chiva, creo”, “Por favor, denle condones a don Rubí para que no se siga reproduciendo”, “2020, ya acábate!!!”, “¿No la armó de cantante? Porque lo último que supe de ella era que grabaría un disco y fue todo, porque no volví a escucharla o verla hasta ahorita”.

Las críticas parecían no tener fin para la joven Rubí después de su mensaje retador: “Oh, no, pues mejor no subas videos, así no tienes que matar ‘compis'”, “Y en su perfil dice ‘Figura pública’, jaja, ¿de dónde?”, “Quítenle el cel”, “Ridícula”, “Ya nadie se acordaba de ella”.

Da la impresión que la quinceañera más famosa de México está descubriendo el odio que se puede dar en las redes sociales. En la página siguiente, lo descubrirás…

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ