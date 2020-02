Rubí hoy tiene poco más de 18 años y deja ver sus atributos

Revela su brasier negro debajo de una blusa transparente

Publica sexy baile en las redes sociales y encanta con ello

La famosa quinceañera de México, Rubí, quien hoy tiene ya poco más de 18 años, luce más atrevida que nunca al dejar volar la imaginación de su público, ya que publicó un video en donde se le ve un sexy brasier, debido a una blusa transparente que usa mientras baila una pegajosa melodía.

El material puede verse en las redes sociales y ha causado tal impacto que sus amigos y conocidos le halagan por sensual baile que se aventó, así como el atrevimiento que tuvo al mostrar sus pechos con una blusa transparente que deja ver el sexy brasier negro que lleva debajo.

La ex quinceañera Rubí ganó fama cuando sus padres invitaron a “todos” a su fiesta y rápidamente el video se hizo viral, ya que desconocidos le tomaron la palabra y muchas personas acudieron al baile, incluidos conocidos artistas. El evento fue un éxito mediático y desde entonces la gente no le pierde la huella a la hoy joven.

VEA EL VIDEO AQUÍ

El video de la ex quinceañera Rubí con un sexy brasier lo subió ella misma en su cuenta de Instagram @iamrubiig y hasta la mañana de este lunes 17 de febrero de 2020 ya había superado las mil 400 reproducciones y tenía 20 comentarios de sus más cercanos amigos y conocidos.

En el material de la ex quinceañera, Rubí aparece con unos jeans, una blusa blanca transparente y con el cabello suelto, mientras baila la canción de Don’t Start Now, de la famosa cantante Dua Lipa.

“Qué hermosa, preciosa”, “Te amo”, “Lindo baile preciosa, i love you”, “Qué linda”, fueron algunos de los comentarios que recibió Rubí, la ex quinceañera de México, al mostrar sus atributos por medio de una blusa transparente que dejó ver su sexy brasier negro, al bailar una canción de Dua Lipa.

Desde aquella famosa fiesta para la quinceañera Rubí, en el 2016, la hoy joven no ha dejado de publicar imágenes en su cuenta de Instagram, y en diciembre del años pasado reapareció en una imagen que dejó claro que ya no es una niña, sino que se ha convertido en una mujer y que incluso ya no duerme sola.

Así se mostró en una foto que le dio la vuelta al país, en las redes sociales, debido a que se vio a Rubí en una situación muy íntima, en su cama y con alguien muy especial.

En su cuenta personal de Instagram, Rubí, ya toda una mujer, mayor de edad, dio muestras de su madurez y de qué manera, nada más y nada menos que durmiendo con alguien en su cama.

Incluso se puede ver en el rostro de Rubí una felicidad inmensa y una tranquilidad y paz envidiable, a lado de su compañero, quien también parece disfrutar del momento.

Esta imagen circuló en redes sociales y causó expectación, debido a que nunca antes se había mostrado de una manera tan íntima y acostada con alguien a su lado.