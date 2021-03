Rubí Ibarra asombra con su nuevo cambio de look.

La ex quinceañera más famosa de México ahora es rubia.

“Vivir es soñar pero también es recordar”, escribió.

¡Nuevo look! Rubí Ibarra la ex quinceañera más famosa de México, demuestra una vez más que ya no es una niña, asombrando a sus seguidores con un impactante cambio de look; la joven ahora luce de rubia.

Cabe recordar que en el año 2016, Rubí salto a la fama y se convirtió en la quinceañera más reconocida, luego de que sus padres invitaran a todo el mundo a la fiesta de XV años de su hija y en donde cientos de personas acudieron a dicho evento.

A partir de ese momento la joven se ha vuelto en toda una celebridad en las redes sociales, y miles de seguidores la han estado siguiendo y en lo largo de los años se le ha visto un cambio total en su aspecto físico.

La joven de ahora 20 años de edad, demuestra constantemente que es poseedora de una gran belleza, y con más de 60 mil seguidores en su red social, sus publicaciones se hacen viral muy seguido.

NUEVO LOOK

En esta ocasión Rubí asombró a todos los internautas, apareciendo en una imagen compartida en su cuenta de Instagram, donde luce una cabellera rubia, la cual la hace ver espectacular.

Con la frase: “Vivir es soñar, pero también es recordar”, así acompañó la instantánea publicada por la ex quinceañera donde presume su nuevo look.

Con su nueva cabellera rubia suelta, y portando una blusa rayada de múltiples colores, la joven mexicana posa frente a la cámara demostrando que ya no es una niña de 15 años. La publicación ha obtenido una gran cantidad de reacciones de “me gusta” y varios comentarios de los seguidores que admiran a Rubí, enviando distintos piropos y halagos.