La ex quinceañera afirma que ella no estaba enterada de la situación, pero que varias personas en las redes le hicieron llegar esa información sobre su candidatura.

La joven se mostró molesta en su cuenta de Instagram , donde decidió compartir una serie de videos en sus historias para aclarar que ella no está interesada en la política y advirtiendo que no se crean los rumores.

AGRESIÓN DE LOS USUARIOS

Rubí Ibarra mencionó en sus historias de Instagram que muchas personas en las redes sociales la han empezado a agredir y llamó ingenuos a los que creen la información falsa sobre su candidatura.

“Muchas personas me están empezando agredir en redes sociales, me están acosando, y realmente no puedo creer que sean tan ingenuos, y que confíen en páginas amarillistas”, dijo la ex quinceañera.

OTRA CANDIDATA DEL MISMO NOMBRE

Ya por último, Rubí Ibarra dice que estuvo investigando porque están circulando estos rumores, y aclara que hay una candidata con su mismo nombre pero que le cambiaron los apellidos.

“Me di a la tarea de investigar porque se originó todo esto, y en Charcas hay una mujer que se está lanzando para presidenta y se llama Rubi Flores, pero las páginas cambiaron los apellidos, la política no es nada de mi interés, nada de eso me importa, yo estoy en mis propios planes de vida, en mis proyectos”, así culminó la famosa joven.

Incluso en la cuenta de Instagram de Chica picosa 2 se compartió este mismo video que Rubí subió en sus historias, con este encabezado, “Rubí Ibarra aclarando sobre la nota que salió de ella, donde se dice que se está lanzando de alcaldesa de charcas”.

