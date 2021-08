Rubí Ibarra, sorprende en redes sociales mostrando su nuevo look

La famosa joven que saltó a la fama por sus quince años, aparece sin maquillaje y con el cabello corto en un live

"Jamás me ha gustado el cabello largo", declaró la joven Rubí Ibarra, la ex quinceañera más famosa de México, demuestra una vez más que ya no la niña que saltó a la fama por su impresionante fiesta de cumpleaños, donde las cámaras de los medios de comunicación enfocaron sus lentes en ella y su familia, por lo que las personas que la han seguido se asombraron ante el impactante cambio de look que la hace irreconocible; la joven ahora luce la cabellera corta. Pero si aún no recuerda de donde se hizo famosa, fue en el 2016 cuando la joven y su familia saltaron a la fama, convirtiéndose en la quinceañera más reconocida de todo México e incluso su historia llegó a más lugares que nunca se esperó, ya que sus padre hicieron un video invitando a las personas a la fiesta de quince años de su hija y nunca se imaginaron la difusión que tendría y al final terminaron asistiendo cientos de personas a la celebración. Rubí Ibarra aparece irreconocible: Luce muy cambiada Rubí Ibarra salió ante las cámaras de sus redes sociales mostrándose totalmente irreconocible, después de un asombroso cambio de look donde luce el cabello corto, sin maquillaje en la cara y la ropa mucho más cómoda de como luce a través de las redes sociales, donde suele subir fotografías de ella luciendo bastante guapa. La joven en un live que hizo para Facebook e Instagram, intentó contestar las preguntas que sus seguidores le hacían mientras ella se maquillaba y arreglaba para salir, así que ellos aprovecharon para preguntarle las dudas o simplemente mandarle saludos a la cambiadísima quinceañera que saltó a la fama hace cinco años.

Rubí Ibarra aparece irreconocible: Se cortó su larga cabellera La joven sorprendió a sus seguidores al salir con el cabello hasta los hombros y agarrado en una simple coleta y fue uno de los internautas quién se animó para preguntarle el por qué había tomado la decisión de cortarse el cabello, a lo que ella sólo contestó que había sido un cambio que siempre había querida ya que a ella en lo personal no le gusta el cabello largo. "Jamás me ha gustado el cabello largo, jamás. Pero siempre me impusieron eso de, ya sabes, de que una mujer con cabello largo es más femenina. Siempre viví con ese estereotipo y pues ya, me lo corté y para serte sincera, me gustó mucho. Hubieras visto a mi papá ", comentó la joven en el live que estaba haciendo, siendo completamente sincera sobre su decisión por cortarse aquella larga cabellera tan característica de ella.

Rubí Ibarra aparece irreconocible: Lucía bastante feliz Mientras se aplicaba el maquillaje para salir, la joven respondió varias preguntas que sus seguidores le hacían, desde que le gustaba, si sabía jugar video juegos o tan sólo para recordarle que en algún momento habían convivido en algún salón de clases y se alejaron o si tenía algún canal de YouTube donde subía contenido. La joven contestó atentamente todas las preguntas que le hacían y sin perderse ninguna, aunque tuviera dos dispositivos desde donde se encontraba haciendo los en vivo, ya que uno era para Instagram y el siguiente era de Facebook, dándose el tiempo necesario para leer los mensajes que le enviaban por las dos redes sociales.

Rubí Ibarra aparece irreconocible: Le envían piropos a través del live Y no faltaron los hombres y algunas mujeres quienes no dejaron de halagar la belleza de la joven de 20 años, quien les respondía mientras seguía maquillándose en el live que estaba haciendo en su cuenta de Instagram y Facebook, donde ella no dejaba de responder los mensajes que le estaba llegando a su bandeja de comentarios, que incluso llegaban en inglés. "Hola hermosa", "Saludos, que belleza", "Estás muy bonita", "Cualquier corte de cabello te queda bien", expresaba la joven, leyendo los mensajes que le enviaban algunos hombres, mientras ella seguía agradeciendo los piropos que le enviaban, eso sí, sin dejar en ningún momento de maquillarse, demostrando lo buena que es en esa área.

Rubí Ibarra aparece irreconocible: Le gustó su corte de cabello Entre las preguntas que le hicieron a la joven, después de los saludos que ofrecieron para ella desde diferentes partes de Estados Unidos y México, la joven narró que maquillaje estaba usando y los pasos que ella seguía para lograr el resultado que ella deseaba, además de cómo le gustaba ella lucir. Entre las preguntas que salieron, ella gradeció a un usuario que señaló que lo importante era que se sintiera cómoda con su corte de cabello y que debía ignorar los malos comentarios, a lo que contestó que él si la había entendido y que en definitiva, el traer el cabello tan cortito no le quitaba lo femenina que es, además de que tenía sus ventajas el tener el pelo de ese tamaño.

Le preguntaron sobre su entrevista con Badabun La joven hace un par de meses anunció que había estado respondiendo preguntas para Badabun y que en las próximas semanas pronto saldría su entrevista, por lo que en este live, un seguidor le preguntó que había pasado en la entrevista que le había hecho el canal y ella le contestó, señalando que no tenía información al respecto por lo que no podía contestar a su pregunta en ese momento. “Muy buena pregunta, pero la realidad es que no sé, por que ya tiene rato que hice la entrevista para Badabun. He estado al contacto con Badabun, pero no me han dicho cuando puede salir; me imagino que tienen más entrevistas y siguen un orden, por lo que tal vez tarda en salir, pero una vez que me lo digan te lo hago saber, pero si tu lo ves antes que yo, me lo haces saber”, respondió la joven.

Le dicen que se mejor al natural La joven no fue atacada, ni criticada por su cambio de look ni por el poco uso de maquillaje, pero si varias personas la halagaron por como se veía sin maquillaje, mencionando lo bonita que se lucía a través de las cámaras sin traer los looks que siempre se le ven en sus redes sociales, donde ha llegado a lucir muchísimo mayor de lo que es. “Que bonita te ves al natural, Rubí”, le comentó una seguidora, a lo que ella contestó: “¡Muchas gracias! Aunque si hace un paro el maquillaje”, respondió en el live mandando un beso a la cámara, mientras continuaba con su rutina de belleza, mientras les detallaba a los usuarios que iba a salir pero no sabía a donde y también les comentaba que ella tenía tutoriales de maquillaje y que podían revisarlos en sus perfiles de redes sociales.

Está estudiando comunicación Y parece que los usuarios también están interesados en conocer que ha pasado en la vida de la famosa ex quinceañera, relatando que ella seguía estudiando y también que le gustaba seguir subiendo material a su canal de YouTube, aunque no sabía que de que subir material, así que pedía recomendaciones. “¿Estás estudiando, Rubí?”, a lo que ella contestó: “Sí, en este momento sigo estudiando, de hecho, estudio comunicación”, reveló la joven a los internautas que estaban al pendiente del en vivo que estaba realizando, para después seguir contestando las preguntas que las personas le hacían en la red social, cómo que próximamente iba a grabar un video para su canal. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ

Le piden que haga una fiesta grande para su cumpleaños La joven se hizo conocida por su singular fiesta de quince años, donde el premio al asistir sería una chiva de más de diez mil pesos ($502 dólares) y que rápidamente capturó la atención de los medios de comunicación locales e internacionales que deseaban observar la fiesta más comentada en el 2016 y a la que muchas personas deseaban asistir. Por tal motivo es que uno de los usuarios que estaban al pendientes de las palabras de la joven, le cuestionó si no haría una gran fiesta para su cumpleaños número veinte, a lo que ella contestó que no, que deseaba pasar el tiempo sólo con su familia y que si hacía una fiesta, sería un evento privado al que limitaría la entrada, por lo que no habría evento de mayor magnitud.

Muestra su look en Instagram Después de finalizar su live, a través de Instagram Stories mostró el nuevo look que está luciendo, donde su corte de cabello le llega hasta los hombros y lo trae de un castaño tirándole al rojizo, luciendo irreconocible a cómo se ve en las fotografías que tiene posteadas en su perfil, presumiendo lo bien que se ve. Con el rostro maquillado, la joven luce el radical cambio que tuvo en estos días, luciendo sumamente hermosa y con un aire juvenil que impactó a sus usuarios, por que es irreconocible e incluso se ve un poco mayor de lo que es, pero eso sí, se nota lo orgullosa que está por traer el cabello en ese corte y que llama muchísimo la atención.