Resurge reveladora entrevista de la exquinceañera Rubí Ibarra

En este video, la joven asegura que no quería tener fiesta de XV años

"Estuve mucho tiempo con ansiedad, me crearon inseguridades, ni siquiera quería salir de mi cuarto…" Para muchas personas, tal vez el nombre de Rubí Ibarra no diga mucho, pero si se menciona el hecho que fue la quinceañera más famosa de México, todo cambia. Ahora, a punto de cumplir 21 años de edad, resurge entrevista donde asegura que no quería tener fiesta de XV años. Por medio del canal de YouTube de TV Azteca se comparte un video, que hasta el momento tiene más de 50 mil vistas, donde la joven abrió su corazón en el programa Mimí contigo, el cual conducía Mimí, exintegrante del grupo musical Flans. Rubí, la quinceañera más famosa de México En primer lugar, la conductora del programa resaltó la importancia de la tecnología hoy en día, particularmente de las redes sociales, donde una persona, muchas veces sin proponérselo, se vuelve viral a tal grado de cambiar su vida por completo, tal como le sucedió a Rubí. A la pregunta de qué significaba para ella su fiesta de XV años, la joven respondió, para sorpresa de muchos, que ella no quería tener una celebración, pero fueron sus papás los que a final de cuentas la convencieron para que esto sucediera.

“Quería el día para mí”: Rubí “Yo tenía seguro que no quería absolutamente nada de fiestas ni nada, solamente quería el día para mí, pero era menor de edad y había que seguir las reglas de los papás”, expresó Rubí, quien se volvió famosa no solo en México, sino en varias partes del mundo. A continuación, la joven recordó que fue en la sesión de fotografías cuando surgió la idea de la invitación que se hizo viral en redes sociales: “Al fotógrafo que contratamos en aquel entonces, que por cierto era el más recomendado de la zona, le dijo a mi papá que hiciera un video invitando a las personas, pero mi papá no quería”.

La invitación a una fiesta de XV años que se hizo viral en redes sociales Duena de una gran belleza y simpatía, Rubí actualmente cuenta con más de 60 mil seguidores en su cuenta de Instagram, sin tomar en cuenta su canal de YouTube. Cabe recordar que la exquinceañera probó suerte en el mundo del espectáculo, pero no resulltó como ella hubiera esperado. “Nunca nos imaginamos el impacto que iba a tener la invitación (por redes sociales), fue un shock, jamás habíamos vivido algo así. Fue algo muy fuerte para nosotros, nos acosaban, iban muchas personas a nuestra casa, también medios de comunicación, nos tomaban fotografías sin nuestro consentimiento”.

Rubí no la pasó nada bien De buen humor durante la entrevista, la exquinceañera compartió que ni en su escuela podía estar a gusto, ya que la buscaban varias personas sin un propósito en especial, lo cual duró tres meses, aproximadamente, pero eso no sería todo. “Fue muy impactante para mí porque, yo no voy a mentir, yo soy de rancho, y ahí no estamos acostumbrados a este tipo de cosas ni mucho menos a redes sociales, y ver cómo son las personas en redes sociales, es realmente malo y más para una chica de 15 años”, compartió Rubí.

“Fue muy duro para mí” En esa época, y al ver el impacto que había causado su video en redes sociales, la joven llegó a preguntarse sí había hecho algo malo. Después de su famosa fiesta, Rubí decidió estudiar la carrera de Comunicación especializada en televisión y disfrutando este proceso. “No sé que me va a suceder en un futuro, pero disfruto el presente, disfruto lo que vivo porque mi familia está conmigo, y mientras ellos estén conmigo, lo demás ya no me importa”, le dijo la quinceañera más famosa de México a Mimí.

“Muchas personas comenzaron a meterse con mi físico”: Rubí Algo más luego de que su invitación, y posterior fiesta de XV años, se hiciera viral en redes sociales, fue que Rubí se encontró con un hecho nada agradable: “Muchas personas comenzaron a meterse con mi físico, con mis papás, y la familia es algo muy sagrado”. “Cuando veía todo ese tipo de comentarios, realmente me afectaron demasiado porque estábamos ajenos a todo esto y obviamente estuve mucho tiempo con ansiedad, me crearon inseguridades, ni siquiera queria salir de mi cuarto, llorando, mi mamá hasta me quitaba el celular para que no viera lo que decían de mí”.

Las críticas bajaron su autoestima A punto de terminar con esta entrevista, la exquinceañera reveló que las personas no saben en realidad lo que puede ocasionar un simple comentario en redes sociales. Cuando se llevó a cabo esta charla, la joven compartió que se había dado un tiempo para sí misma, incluso radicó en Monterrey, Nuevo Léon, y acudió al psicólogo. “Para serte sincera, no me ayudó, me sentí peor, entonces para mí la mejor terapia fue el tiempo y la familia, porque me dio tiempo para pensar que es lo que yo quiero en un futuro, me visualizo siendo alguien profesionalmente y me siento bien ahora conmigo misma”.

Rubí entró al mundo de la música Lo que provocó tanto reacciones a favor como en contra fue el hecho de que Rubí, después de su fiesta de XV años, decidiera ingresar al mundo del música, pero hasta que estuvo ahí, se dio cuenta de lo difícil que es, ya que tiene que dedicarle mucho tiempo. “Muchas personas me preguntan a través de mis redes sociales que qué pasó con la música y la verdad me da felicidad que a muchas personas les haya gustado lo que yo haya hecho”, expresó la joven, quien no descarta volver a hacerlo en un futuro.

“Mis papás son los mejores del mundo” A la joven se le iluminó el rostro cuando mencionó a sus papás, a quienes describe como “los mejores del mundo”, ya que han dado muchas cosas por ella, además de pasar juntos por todo lo que pasaron a raíz de que su video se hiciera viral. “Estoy muy contenta de que ellos hayan estado conmigo durante todo este tiempo y van a seguir estando”, finalizó la joven, quien se animó a cantar un fragmento de uno de sus temas. Cabe destacar que a la fiesta de XV años acudieron 60 mil personas, aproximadamente.