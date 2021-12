Roxana Castellanos revela una triste noticia

Perdió a su bebé por culpa de su ex doctor

“Ni siquiera me dijo lo siento mucho el pend*jo” Perdió a su bebé por culpa de su doctor. La actriz y mexicana, Roxana Castellanos reveló que perdió a su bebé por negligencia médica, todo esto cuando su ex doctor no hizo caso a los malestares por los que estaba pasando la también comediante: “Ni siquiera me dijo lo siento mucho, el pend*jo”. Roxana Castellanos es actualmente una de las conductoras y actrices mexicanas más queridas por el público, y es gracias a sus diversos papeles cómicos tales como: Deyanira Rubí y Vanessita en la serie de ‘Vecinos’, misma en la que participaba el fallecido Octavio Ocaña, ha logrado ganarse el corazón del público. ROXANA CASTELLANOS CUENTA QUE PERDIÓ A SU BEBÉ Sin embargo, y a pesar de que suele mostrar a través de la pantalla una gran sonrisa, la actriz de 48 años ha contado uno de los episodios más tristes de su vida, y ese fue el día en que reveló que había perdido a su bebé por culpa de una negligencia médica, cuando su ex doctor no quiso hacer caso a sus malestares. De acuerdo con la revista People en español, el portal rescató las declaraciones que dio Roxana Castellanos para el programa de Isabel Lascurain en su canal de YouTube, fue ahí en donde confesó que hace un tiempo perdió a su bebé, rompiéndole el corazón en mil pedazos.

CONFIESA QUE PERDIÓ A SU BEBÉ POR CULPA DE UNA NEGLIGENCIA MÉDICA Durante su charla a través de YouTube, la cual duró casi una hora, Roxana Castellanos le contó a Isabel Lascurain el duro momento que pasó cuando perdió a su bebé a los cuatro meses de gestación por culpa de su ex doctor, quien estaba llevando su embarazo: “Fue por negligencia de un médico”, confesó la actriz mexicana. “Tuve un sangrado importante en la madrugada, estaba yo con el que era mi novio en ese momento, y le hablé [al médico] y me dice: ‘No, tómate un paracetamol. Me lo tomé, pasaron dos días y le dije ‘Es que siento que estoy muy inflamada”, reveló la comediante.

“NI SI QUIERA ME DIJO LO SIENTO”, DICE ROXANA CASTELLANOS AL ENTERARSE QUE PERDIÓ A SU BEBÉ Tras este relato, Roxana Castellanos jamás pensó que este sangrado traería grandes consecuencias, ya que a pesar de que la también conductora se quejó con su médico de la situación, este le dijo que no pasaba nada preocupante pero la citó en su consultorio al día siguiente, fue ahí en donde recibió la noticia de que perdió a su bebé: “Lo fui a ver [al doctor] y me dijo: ‘Con ese sangrado- porque tuve un sangrado importante- ya el producto ahí salió’, ni siquiera me dijo ‘lo siento mucho’ el pend*jo”, lamentó Roxana Castellanos para el programa de la también conductora Isabel Lascurain.

LAS COSAS SE COMPLICARÍAN PARA ROXANA CASTELLANOS DESPUÉS DE QUE PERDIÓ A SU BEBÉ La cosa no terminaría ahí, ya que después de saber que perdió a su bebé, Roxana Castellano se fue de gira con el actor Ari Telch, con permiso de su doctor, quien le aseguró que no había ningún problema con ellos, pero, sin saberlo, la comediante mexicana terminaría en el hospital: “Voy con Ari Telch a Morelia, me acuerdo perfecto. Terminé la primera función y me empecé a inflamar de una forma que die ‘Qué raro’ Segunda función, mi vestido no me cerró, me tuvieron que conseguir algo más”, comentó la mujer de 48 años, quien en ese momento no sabía lo que se le avecinaba.

“¿QUIÉN TE DIJO?” ROXANA CASTELLANOS CUENTA COMO PERDIÓ A SU BEBÉ “Terminando [la segunda función] nos fuimos a Zacatecas en un camión, de actores éramos nada más Ari y yo y en el camión empecé a sentir dolor, mucho dolor, dolor, gritos”, comentó Roxana Castellanos. La actriz contó que pararon en un hospital en Zamora para que la atendieran, pero le pidieron que mejor se regresara a México: “No dijo el doctor ‘Se la tienen que llevar a la Ciudad de México porque no tengo ultrasonido’ […] Llegué con el que ahora es mi ginecólogo, que amo, él me dijo: ‘¿Quién te dijo que perdiste a tu bebé?, Pero ¿Cuándo? Eso no es cierto”.

CONFESÓ QUE ENTRE SUS PLANES NO ESTABA ADOPTAR Para finalizar, Roxana Castellanos aseguró que a pesar de que tenía la imposibilidad de tener un hijo propio, la mexicana no pensó en adoptar después de que perdió a su bebé por culpa de la negligencia de su médico: “Cuando no puedes tener hijos biológicos también siento que tienes que estar en una estabilidad con alguien, con una pareja, eso sentía yo, y no estaba. Y después tenía una pareja que me decía: “No, adoptar no, vamos a intentar, y entonces pues inténtale manito”, contó. En su momento, la actriz confesó que le gustaría haber tenido hasta 7 hijos, lamentablemente esto ya no se podría. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

MUERE BEBÉ DEL CANTANTE Y ACTOR NICK CANNON En otro hilo de las cosas, fue este 8 de diciembre cuando se dio a conocer que el hijo de tan solo 5 meses del reconocido cantante estadounidense, Nick Cannon, confesó la muerte de su bebé en pleno programa en vivo, y reveló la terrible enfermedad que pareció el pequeño, quién se había convertido en el séptimo hijo del también guionista. El rapero, actor, comediante, y productor de cine Nick Cannon confesó la muerte de su bebé de tan solo 5 meses de edad este martes. Cannon, junto a su esposa Alyssa Scott, tuvieron a su séptimo hijo el pasado mes de junio. El actor y cantante dio la terrible noticia en “The Nick Cannon Show”, de acuerdo con ET Online.

REVELA LA TERRIBLE ENFERMEDAD QUE SUFRIÓ SU BEBÉ DE CINCO MESES El bebé de Nick Cannon murió de cáncer cerebral a su corta edad. El joven cantante y presentador confesó entre lágrimas la enfermedad y la lucha de su familia al descubrir que el pequeño Zen tenía hidrocefalia, que es una forma de cáncer cerebral, de acuerdo con el medio citado. El bebé de Nick Cannon murió de cáncer cerebral a su corta edad. El joven cantante y presentador confesó entre lágrimas la enfermedad y la lucha de su familia al descubrir que el pequeño Zen tenía hidrocefalia, que es una forma de cáncer cerebral, de acuerdo con el medio citado.

CONFIESA LOS SÍNTOMAS DEL PEQUEÑO ANTES DE MORIR “Tenía una respiración interesante y cuando tenía dos meses me di cuenta de que también tenía una cabeza de buen tamaño, una cabeza de Cannon. No pensamos nada en eso. Pero quería llevarlo al médico por su sinusitis y respirar. Pensamos que sería una rutina”, declaró Nick Cannon tras la muerte de su hijo, según ET Online. Cuándo llevaron al pequeño Zen al médico, su familia no imaginaba lo que se avecinaría. Al parecer, el hijo del cantante tenía líquido acumulado en su cabeza y fue identificado un tumor maligno, de acuerdo con el medio citado. La situación médica del bebé del productor empeoró de forma inesperada.

CUENTA CÓMO FUE EL ÚLTIMO ABRAZO QUE LE DIO Y LA TERRIBLE OPERACIÓN A LA QUE FUE SOMETIDO El hijo de Nick Cannon tuvo que ser sometido a una cirugía cerebral y una derivación para retirar el líquido acumulado, de acuerdo con ET Online. Lo peor, llegaría justamente para Thanksgiving, según la revista reseñada. “Este fin de semana hice un esfuerzo por pasar el mejor momento con Zen”, contó su padre en televisión. “Nos despertamos el domingo y fuimos al océano con él y Alyssa y luego tuve que volar de regreso a Nueva York para el espectáculo”, confesó con llanto en el programa televisivo. También, reveló que abrazó a su hijo por última vez en aquél fin de semana, antes de recibir la peor noticia.