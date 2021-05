Piden ayuda para localizar a los otros sospechosos

El GBI y la Oficina del Sheriff del Condado de Gilmer continúan investigando activamente este caso y las personas involucradas en el asesinato de Rossana Delgado. Un esfuerzo coordinado para localizar y arrestar a los otros dos sospechosos de asesinato, Juan Ayala-Rodríguez y Mario Alberto Barbosa-Juárez, está activo y en curso.

Cualquier persona que tenga información sobre la identidad de la mujer que aparece en los comunicados de prensa anteriores debe comunicarse con GBI. Las sugerencias se pueden enviar llamando al 1-800-597-TIPS (8477), en línea en https://gbi.georgia.gov/submit-tips-online, o descargando la aplicación móvil See Something, Send Something. Archivado como: Rossana Delgado mujer Ross.