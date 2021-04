“Yo le dije que ‘sí te veo en casa’, que ya iba a la casa, me dice ‘ahí te dejé tu comida, yo estoy a media hora de terminar la carrera, nos vemos en la casa’, le dije ‘ok, está bien’ y ya no hablamos por teléfono”, narró el esposo de Rossana Delgado.

El hombre no sabía que esa llamada sería, hasta el momento, la última que sostendría con su esposa: “Yo llegué a mi casa todo normal, estuve con mis hijos ahí, pasaron alrededor de dos horas, y se me hizo raro que mi esposa no había llegado, traté de comunicarme con ella, y ella no apareció más”.

Marido asegura que Rossana no dejaría de hablar con sus hijos

El esposo de Rossana Delgado recalcó que ella no es una mujer que acostumbra a dejar su casa sin avisar y además aclaró que no había motivos para hacerlo. “Hasta este momento la policía me dice que si peleó conmigo y se fue, les digo que no, que si ella hubiera peleado conmigo se va y ya, solamente me dice me voy, pero ella no apaga su teléfono, no va a perder contacto con sus hijos y su familia”.

El esposo de Rossana aseguró que ni sus mejores amigos han hablado con ella: “Hasta el momento ni sus mejores amigos tienen noticias de ella, ella no se comunicó nunca con nadie, ni con sus hijos, que son lo que más aprecia, ella no ha tenido ningún tipo de comunicación. Mi esposa no se va a desaparecer así”.