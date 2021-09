Rosie Rivera comparte revelador video

La empresaria cuenta toda la verdad sobre su hermano Lupillo Rivera

"Ya vendrán tiempos mejores para ustedes", se puede leer en los comentarios ¿Sigue el distanciamiento? Vaya que ha sido uno de los años más complicados para la familia Rivera entre peleas, indirectas y distanciamientos, y ahora, la empresaria Rosie Rivera, cuenta toda la verdad sobre su hermano, el cantante Lupillo Rivera. A través de su canal oficial de YouTube, donde está cerca de llegar a los 100 mil suscriptores, la hermana de La Diva de la Banda no se guardó nada en esta ocasión y habló largo y tendido sobre su relación con el llamado Toro del Corrido. "El Lupillo que yo conozco fue mi mejor amigo": Rosie Rivera Cuando nadie lo veía venir, Rosie Rivera confesó que la primera vez que tuvo relaciones fue a los 16 años de edad, lo cual describe como "interesante", además de que a la primera persona que le contó sobre esta experiencia fue a su hermano Lupillo. "Para mí, era mi mejor amigo, y le doy gracias a Dios que le pude contar algo que estaba pasando a solas y que él me pudo guiar cuando esa relación terminó, ahora estoy felizmente casada, estoy sumamente enamorada, es un buen hombre, el matrimonio no es perfecto, hay altos y bajos, pero sé que soy bendecida en tener a Abel (Flores)".

Recuerda a su primer amor Sin decir su nombre, lo cual tampoco hizo en la serie Mariposa de barrio ni en su libro, Rosie Rivera recordó a su primer novio, a quien conoció en la época en que trabajaba junto a su papá y a su hermano Lupillo Rivera en La música del pueblo. “Yo era un niña de 16 años insegura, llenita, no me sentía bonita, me habían gustado otros jóvenes, pero nunca me había ido muy bien en el amor, y llegué a pensar, con todo lo que había pasado, que yo no iba a tener éxito en el amor”, comentó la empresaria.

“¿Por qué me estás dejando elegir tu música?” Luego de confesar que le había llamado la atención un joven que iba con frecuencia a la tienda, Rosie Rivera mencionó que poco a poco esta relación fue creciendo, a tal grado que quien sería su primer novio le pidió que eligiera la música por él. “Más que el disco, yo vengo a verte a ti, y me empecé a fijar que cada domingo, como a las seis de la tarde, él llegaba a comprar un cassette, y fue en el momento en que se me ocurrió que tal vez le gustaba y me pidió mi número de teléfono”.

“Muy pronto tuvimos relaciones”: Rosie Rivera Rosie Rivera confesó que el error que cometió con su novio fue que muy pronto tuvieron relaciones, siendo la primera vez que se entregaba a alguien: “No pedí consejo a nadie, no hablé ni con mi hermana (Jenni Rivera), ni con una amiga, fue algo que lo hice muy a la ligera”. Luego de que terminara con esta relación, Lupillo Rivera estaba a punto de salir por vez primera en el programa Sábado gigante, conducido por Don Francisco, lo cual tomó por sorpresa a todos los integrantes de la familia: “Lupe ya estaba creciendo muchísimo como artista”.

“Lupe conocía a mi novio” “Lupe conocía mi novio, todos conocían a mi novio porque trabajaba en Cintas Acuario, y aunque quería deshacerme de él, ya no podía. Mi familia lo quería, era un hombre muy trabajador, tenía una personalidad increíble, a todo mundo le caía bien”, compartió Rosie Rivera. A continuación, la empresaria reveló que Lupillo Rivera notó el dolor que ella tenía y le pidió que lo acompañara a una presentación en San José, California, ya que la veía deprimida y triste “por este bato”, a lo cual aceptó con mucho gusto.

“Sentía que el dolor me abrumaba”: Rosie Rivera En esa época, Lupillo Rivera estaba por grabar el tema Despreciado, el cual le traería gran fama, y Rosie recordó que su hermano le preguntó que le parecía ese tema. También la señora Rosa, madre de ambos, lo animó a que lanzara esa canción. “Yo estaba sufriendo y me sentía despreciada, y lloré mucho y platicamos mucho y me preguntó que me pasaba. Me encanta que él tuvo el amor para hacerme la pregunta que todos estaban pensando, pero que nadie me hacía, pues yo era una niña muy aislada, antisocial y cerrada”.

“Te veo súper enamorada y súper destrozada por este muchacho” En ese viaje, Lupillo Rivera le dijo a su hermana Rosie que la veía “súper enamorada”, pero también “súper destrozada” por su novio, pero también le preguntó si había hecho algo con él, refiriéndose a que si habían tenido relaciones. “No me gusta mentir, quería mentirle, no sabía si me iba a regañar, no sabía si le iba a decir a mi mamá, pero me había preguntado y honnré eso, que a él le importaba y el dije que sí. ‘Eso es, lo sabía, porque estás tan aferrada a él’, porque cuando conectas en una forma corporal, tu alma se conecta con esa persona”, expresó la empresaria.

Rosie Rivera asegura que Lupillo Rivera no le hizo sentirse “como lo peor” Ya casi para terminar con su ‘confesión’, Rosie Rivera comentó que su hermano Lupillo Rivera le dio varios consejos, y lo más importante, no le hizo sentirse “como lo peor”: “Yo ya me sentía mal, estaba sufriendo y no era necesario hacerme sentir peor”. “Tuve un amigo en Lupe que nunca me esperaba, era mi hermano nueve años mayor que yo, él estaba en la cima del mundo, estaba teniendo un tiempo muy hermoso en su vida, estaba creciendo, él ya tenía a sus hijas, él y yo nunca habíamos sido muy cercanos, Juan y yo jugábamos más, él empezó a trabajar muy joven y se casó muy joven, pero él abrió esa puerta, él tocó y yo abrí”.

“¿Cómo le vamos a hacer para que estés mejor?” La empresaria Rosie Rivera se siente agradecida con Lupillo Rivera por haberla apoyado en ese momento de su vida, pues además le preguntó que es lo que podían hacer ambos para que ella estuviera mejor y que aprendiera de esta lección. “Cuando volví con este muchacho, tampoco me juzgó y me dijo: ‘pues lo quieres, lo amas, vuelve, haz lo que tú puedas para tener una relación sana’, y duramos dos años más y creo que era lo mejor de nuestra relación, él me perdonó, yo lo perdoné y nuestras familias lo aceptaron”.