“La carta es el testamento, ella decía que yo la iba a leer porque yo iba a ser su albacea (…) El testamento solamente lo he visto yo y mi familia, después del nueve de diciembre nos juntamos con sus abogados y nos leyeron el testamento…”, dijo en aquella entrevista. VER VIDEO AQUÍ

Rosie Rivera testamento Jenni. En esta época de redes sociales todo lo que digas queda grabado y cuando menos lo esperas puede resurgir… así le pasó a Rosie Rivera, quien tras asegurar que ella no conoce el contenido del testamento de Jenni Rivera, con un video le recuerdan que miente.

Rosie Rivera testamento Jenni: Se contradice

Pero después se muestra otra entrevista con la tía de Chiquis Rivera, en el programa Hoy Día, en donde ella asegura que nunca ha leído el testamento y “no pienso leerlo, porque yo nunca he leído el testamento y no voy a leer el testamento, porque es algo que se me hace algo súper privado, que es algo que ellos ya han leído, incluso desde el primer día que falleció Jenni todo se supo”.

Inmediatamente los internautas opinaron sobre las contradicciones de Rosie Rivera: “Lo que pasa que como empezó a gastar el dinero de Jenni, se le olvidó en realidad de quién era ese dinero y por eso ahorita que le hicieron la auditoría, ya no sabe ni que chin… decir, porque ni modo que vaya a poner las cirugías que se ha hecho para mostrar todo lo que se gastó”.