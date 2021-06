Rosie Rivera defiende a su sobrina Chiquis Rivera en entrevista

La hermana de Jenni Rivera asegura que pase lo que pase son familia

A pesar de que ahora están distanciadas, a Rosie Rivera no le gusta que hablan mal de su sobrina delante de ella Rosie defiende Chiquis Rivera. La que “sacó las uñas” por su sobrina fue Rosie Rivera, pues en entrevista que su madre Rosa le hizo en su canal de Youtube, la hermana de Jenni Rivera narró como defendió a Chiquis cuando hablaron mal de ella en su presencia. Un fragmento de la entrevista fue publicado por el Instagram de Chamonic3, en él se puede apreciar a madre e hija en la cocina mientras responden muy relajadas a las preguntas que les hacen desde las cámara. “Aclara lo qué pasó con un programa en Guadalajara …, donde se le vio muy altanera y molesta ! Literal se puso a las conductoras como trampeador jajaja pobres”, decía la publicación. Rosie defiende Chiquis Rivera: Defendió a su sobrina En dicho video Rosie Rivera da a conocer la razón de su molestia, la cual sorprendió a propios y extraños, pues resulta que lo que hizo enojar a la hermana menor de Jenni Rivera fue que hablaran de su sobrina, Chiquis Rivera, con la que actualmente no se habla. VER VIDEO AQUÍ “Eran dos jovencitas de Guadalajara, no sé cómo se llama el programa, no quise ser grosera, pero tampoco podía dejar que la situación se llevara de esa forma, ellos me había prometido que solo iban a entrevistarme por el libro y cuando estaban los comerciales solo estaban hablando mal de Chiquis”.

Rosie defiende Chiquis Rivera: “No voy a permitir que hablen mal de mi familia” El escuchar a las conductoras hablar mal de su sobrina causó el enojo de Rosie, quien dijo: “Y pase lo que pase en privado, lo que suceda en privado, no voy a permitir que hablen mal de mi familia enfrente de mi, ¿por qué? porque queda mal mi familia y luego quedo mal yo porque si uno no dice nada es como si estas de acuerdo con el comentario”. Aseguró que las conductoras no tenía ni idea y no era su culpa, que todo era del productor, quien le aseguró a Rosie Rivera que solo hablarían de su libro, “si yo hubiera sabido que era un show de chismes pues no hubiera aceptado la entrevista… cualquier programa que quiera empezar un pleito conmigo y mi familia, no lo voy a permitir”.

Rosie defiende Chiquis Rivera: No quiere que amarren navajas La hermana de Jenni Rivera dijo que es triste si alguien de su familia ventila sus problemas en público “es triste” porque es algo que ella quiere “mantener en privado”, “yo quisiera que todo se manejara en privado, pero si es alguien, una reportera o alguien que esta hablando mal de mi familia les tengo que dejar saber que no lo voy a permitir”. “Lo que estamos viviendo en privado es muy privado para mi y aunque este o no de acuerdo con lo que está sucediendo, no estoy de acuerdo con que los reporteros para amarrar navajas”, explicó Rosie, quien dijo que por las buenas es buena, pero que tiene su carácter.

Rosie defiende Chiquis Rivera: Tuvo que cambiar de número de celular En dicho video volvió a recalcar que no quiere hablar de otros temas que no sean su libro y refirió que ya hasta subió un video para pedir que respetaran sus límites. También dijo que ya se ha escondido de la prensa en el aeropuerto y que solo va a hablar de lo que ella quiera y cuando quiera. Además comentó que sus seguidores no quieren oír de chismes y aseguró que alguien dice su número de celular y lo tuvo que cambiar porque estaba recibiendo muchas llamadas para que diera su versión sobre la auditoría a la empresa de su hermana y de su renuncia a se la albacea de sus bienes.

Rosie defiende Chiquis Rivera: “Yo amo a mi familia” La hermana de Jenni Rivera aseguró que a pesar de las peleas que se den en la dinastía ella ama a su familia, “yo amo a mi familia, familia somos familia, nadie puede borrar eso, nadie puede quitar lo que Dios ha decidido que somos familia”, aseguró Rosie. “Creo que uno puede estar en desacuerdo, incluso enojado con la familia, pero nunca nos dejamos de amar ni de entender.. y luego pasa el tiempo y yo tengo la fe que Dios lo puede restaurar todo, depende también de nosotros, de la humildad de pedir perdón, la humildad de perdonar”.

Quiere manejar los problemas familiares en privado Sobre las diferencias que actualmente enfrentan los hijos de “La Diva de la banda” con sus tíos Juan y Rosie Rivera, la hermana de Jenni dijo: “Yo quisiera manejar todo esto en privado, creo que no lo debemos de estar manejando en público…”, alejó Rosie. Fue entonces cuando su madre Rosa intervino y dijo que ellas no tenían idea quien filtraba la información sobre la familia Rivera, “es triste no sabemos quién, quisiera meterle un FBI para ver quien soltó el borrego porque nunca sabemos, y luego acá mis ojos (Rosie) es la culpable…”, dijo doña Rosa.

“Hay gente que nos ha puesto en tanto mal” Doña Rosa habló de los problemas que actualmente enfrenta la familia por la herencia de Jenni Rivera y aseguró que “la gente está opinando como si vivieran aquí, y están esperando a no sé a dónde se van a llevar a Rosie… lo que pasa es que ha habido gente que nos ha puesto tanto en mal que la gente nos odia y no nos conocen”. La mamá de Jenni Riviera pidió que antes de juzgarlos, tanto a ella como a sus hijos Juan y Rosie, se dieran el tiempo de conocerlos, a lo que su hija le dijo que así como hay gente que no los quiere y hay otros que los apoyan y que están con ellos.

Dice que es mejor esperar “Dios está con nosotros, con toda la familia, y que esto tiene solución, por eso es mejor esperar”, fueron las palabras de Rosie al referirse sobre el conflicto que actualmente enfrentan por la herencia de Jenni Rivera. Rosie aseguró que cuando las cosas se aclaran nunca se publican porque eso no genera interés en la gente. Sobre la fortuna que se afirma tiene, Rosie aclaró que no, “que es millonaria de amor, pero lo seré y mis cuentas son mías, yo sé lo que hago o no con mi dinero, pero que valgo 14 millones de dólares no, eso no, en mi banco no esta”, aseguró la hermana de Jenni Rivera.

No quiere saber nada de la prensa Rosie Rivera rompió toda relación con la prensa. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la empresaria dio a conocer su postura sobre la actitud que toman algunos medios de acosarla en lugares tan privados como su casa, la iglesia a la que asiste y en el aeropuerto. Por este motivo ha pedido de la manera más respetuosa a los representantes de la prensa, que se abstengan de acudir para tratar de obtener información y menos si van con el objetivo de buscar una reacción negativa de ella o incluso de su esposo.