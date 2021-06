Rosie Rivera expresa su opinión ante el reporte de una supuesta auditoría a las empresas de Jenni Rivera

Chiquis Rivera estaría detrás de solicitar estados financieros de las compañías de su mamá

Rosie y Juan Rivera ¿estarían temblando por la noticia? Ante el reporte que realizó la revista de circulación mexicana ‘TvyNovelas’ de que supuestamente Chiquis Rivera estaría ordenando una auditoría para las empresas de Jenni Rivera, manejadas por sus tíos, ahora es Rosie Rivera quien estalló del coraje por lo publicado. Se manejaban varias versiones de dicha situación, unos apuntando a que la hija mayor de Jenni Rivera lo habría ordenado y otra a que era Rosie Rivera quien estaba detrás de la supuesta auditoría, sin embargo, ahora ella en un video de su canal de YouTube se expresó. Los señalamientos de supuesta auditoría a las empresas de Jenni Rivera, calaron hondo a Rosie Rivera ‘Es algo que se debía mantener en privado’, comenzó diciendo Rosie Rivera quien poco a poco fue perdiendo el estilo y transformó la aclaración sobre los estados financieros de las empresas de Jenni Rivera, de quien fue albacea hasta apenas este año, en coraje e indignación por ‘difamarla’. “No es que tenga miedo, no tengo miedo, he manejado las cosas para honrar a Dios, yo no tengo que comprobar nada con nadie, sólo con Dios, Dios me dio este asignamiento para acercarme a mi hermana, y aunque yo hubiera querido que esto sea privado porque no me gusta qué parte de mi vida divulgar, no sólo se trata de mi sino de las finanzas de otras personas…”, precisó la hermana de Jenni Rivera.

Rosie Rivera quiere que todo ‘sea privado’ Asegurando no tener miedo, Rosie Rivera aseguró que todo va a seguir siendo privado: “Una auditoría es común, es normal, quiere decir que los beneficiarios quieren saber cómo se está manejando su dinero porque el dinero es de ellos y siempre lo será, eso es tan común que desde que empezó el asignamiento ya lo sabíamos, no es como que viene una sorpresa”, manifestó. Rosie Rivera aseguró que no es la primera auditoría que le solicitan a las finanzas de las empresas de Jenni Rivera, pues sin decir el nombre, una persona de la familia preguntó por las finanzas y ella ha mantenido los abogados y el equipo que dejó la Diva de la banda a cargo de los manejos financieros, según sus palabras.

“A mi el dar cuentas no me da miedo”, dice la tía de Chiquis Rivera Comenzando a alterarse, Rosie Rivera volvió a decir que no tiene miedo de mostrar estados financieros: “A mi el rendir cuentas no me da miedo, ni a mi esposo, ni en la escuela, ni el trabajo, siempre me apoyan, es un equipo que me explica lo de las auditorías que son comunes porque ya les había dicho que en un año hay una transición de ser CEO y albacea de Jenni Enterprises…”, dijo la predicadora. La tía de Chiquis Rivera dice que toda la familia sabe que dejará de ser albacea de las empresas de su hermana pero que desde un principio ella no quería esa posición en la dinastía para evitar conflictos de cualquier tipo, aparte según dijo, ni Jenni ni ella estaban con la plena conciencia de que la cantante pudiera llegar a morir a temprana edad para que Rosie Rivera llegara a la posición en la que se encuentra.

Se va contra los medios de comunicación Rosie Rivera decidió ‘culpar’ a los medios de comunicación de mezclar ‘la verdad’ y de manipular la información con el fin de difamarla y hacerla quedar mal: “No es interesante una auditoría, se hace interesante hasta que se hace una influencer, porque soy una mujer de Dios, porque mi hermana es una mujer importante, porque sus hijos son importantes y le están agregando al drama”. Aunque toda su vida ha estado en la lupa del escarnio público, al menos desde que Jenni Rivera se hizo famosa, ahora Rosie Rivera dice tener ‘estrés postraumático’ y pide a los medios de comunicación no abordarla en aeropuertos ni lugares públicos porque los grandes grupos de personas la alteran.

La gente se fue en contra de la predicadora de Dios Por muchos años y desde que Jenni Rivera falleció trágicamente, Rosie Rivera ha sido tachada de ‘ratera’ y que estar ‘explotando’ la imagen de la Diva de la Banda, por lo que no fue extraño que en la publicación de Instagram de ‘Chicapicosa’ donde se compartió el video, prácticamente la atacaran: “Wow se ve súper molesta Rosy con la auditoría qué Chiquis solicitó a ella y a su tío Juan. Pero si ella misma lo está diciendo el qué nada debe nada teme, no debería molestarse para nada cuentas claras amistades claras dice el dicho”, “Si tanto quisiera que se manejara en privado se quedara callada”, “Pues que voy a ver el Insta de la Chiquis y ni ella sigue a Rosie, ni Rosie a Chiquis. No que la da igual que le hagan la auditoria a la santa?”, escribieron unas personas.

“¿Por qué se molesta si no tiene miedo?”, reclamaron a la hermana de Jenni Rivera por la auditoría Rosie y Juan Rivera son los principales involucrados en las empresas de Jenni Rivera, por lo que la gente cuestiona si deberían tener miedo: “Porque se nota tan molesta su tono de voz ? Pero eso es normal simplemente no es su negocio no es su dinero y no debería de ponerse así su actitud hace ver como que esta muy molesta eh!!”, “Pero cuando alguien pide una auditoria es porque se duda de los movimientos, si confiaran no la pidieran así que alguien de la familia no confía”. “Pues desde que se hizo cargo del dinero ha cambiado mucho su vida! Casa, lujos, viajes, fiestas, cirugías, y mírenle los veneers de Los dientes. Que bueno que le estén haciendo auditoría”, “Ahora ya es otra físicamente, y dice le gusta todo privado, y que la revista hace esto para ganar dinero, que buen chiste y ellos no nunca lo hacen, nunca se sabe absolutamente nada de ellos jajaja jajaja son bien discretos los Rivera”, “Ahora entiendo el por qué ya no se habla Chiquis con Juan y Rosy mmmm señal que no les tienen confianza a que la familia Rivera”.

Sí habrá auditoría a las empresas de Jenni Rivera y las redes estallan No pasó mucho tiempo para que internautas reaccionaran a esta noticia y así se expresaron: “No me cae bien Chiquis, pero qué bueno que investiguen, y en especial a Rosie, la que más ha robado desde que se murió su hermana”, “¿Nunca nadie se ha preguntado quién fue la mujer cercana conocida a Chiquis que abusó de ella desde niña?”. “Qué bueno, ese dinero es de sus hermanos y por lo cual su madre luchó hasta el último día que falleció, trabajó hasta el final y solo por sus hijos, qué bien por Chiquis”, “Al fin, a la Rosie se le va a acabar la minita de oro y sin trabajar y el marido tampoco”, “Obvio Chiquis quiere saber porque ya no está mami para que la mantenga”.

¿Chiquis Rivera quiere dejar en mal a sus tíos con la auditoría? Aunque varias personas apoyaron a Chiquis Rivera en su decisión de hacerle una auditoría a sus tíos, Rosie y Juan Rivera, otros se le fueron con todo: “Después de que su mamá la desheredó, yo creo que ella debió entender la indirecta que fue su mamá quien no la quería metida en sus dineros, por algo lo hizo”. “Ya esas payasadas de parte de Chiquis salen sobrando, debería respetar la voluntad de su mamá y mantenerse alejada, pero al tomar Jenni esa postura contra su hija, claramente se vio que la hija no tuvo respeto para su madre”, se puede leer en más comentarios. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ROSIE RIVERA ACLARANDO LO DE LA AUDITORÍA

¿Chiquis Rivera sólo está intentando llamar la atención? Cuando parecía que las críticas hacia la cantante, y de paso para Rosie Rivera, terminarían, esto no fue así: “Ya empezó otro escándalo de esa Chiquis! Siempre queriendo cámaras esa mujer, nunca va a ser feliz, qué bueno que ya Lorenzo la sacó de su vida. Que mujer más escandalosa.y cirquera”. “En esto si le doy la razón a Chiquis”, “¿Pero qué no es lo que se tiene qué hacer para que todo esté listo para la nueva persona que se hará cargo de todo?”, “La Chiquis mejor que no haga enojar a la Rosie porque ella tiene en sus manos poder de sacar esas grabaciones que Jenni le dejó donde sale de su recámara acomodándose la ropa y adentro Esteban Loaiza”.