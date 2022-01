Batalla campal entre la familia Rivera

Tras días de silencio Rosie Rivera revela como está

Seguidores no la bajan de ratera ¡No se lo perdonan! La empresaria y hermana de la fallecida Diva de la Banda, Rosie Rivera sorprende en redes sociales al revelar cómo está tras los problemas que protagonizó la familia Rivera en los últimos días, sin embargo seguidores “no se la perdonan” y no la bajan de ratera. Vaya que las cosas se pusieron sumamente complicadas para la familia Rivera, y es que tras dar a conocer el robo que hubo en las empresas de Jenni Rivera durante la gestión y cuidado de Rosie Rivera, las cosas cada día pintaron peor para los integrantes de la dinastía y no finalizó hasta hace poco. Problemas en la familia Rivera Y es que no fue hace mucho cuando la misma Chiquis Rivera reveló a través de redes sociales que hubo un robo por más de 80 mil dólares a las empresas de su madre, responsable que si bien no se mencionó su nombre, sí se afirmó que había sido alguien cercano a Rosie. Tras esto, las cosas se pusieron aún peor entre los integrantes de la Dinastía Rivera, y es que entre Juan y Lupillo Rivera se armó un problemón monumental, a tal grado de que el productor musical realizó una rueda de prensa para aclarar todo lo sucedido, sin embargo las cosas no se calmaron ni un poco.

Rosie Rivera rompe el silencio y cuenta como está tras los problemas de su familia Mientras todo esto se desarrollaba, y tras el video de Chiquis Rivera en donde afirmaba que su tía Rosie no había sido nada honesta con ellos sobre el manejo de las empresas ‘Jenni Rivera Enterprises’, la empresaria estadounidense decidió no declarar nada al respecto: Mediante un video en redes sociales, Rosie comentó que ella no hablaría de nada de esto, ya que consideraba que estas cosas se arreglaban personalmente, sin embargo, el silencio de la empresaria no hacía más que seguidores siguieran tachándola de ratera y de mal manejo a las empresas de La Gran Diva.

Tras silencio, Rosie Rivera revela como está después de los problemas de su familia Tras varios días de silencio, Rosie Rivera reapareció y a través de sus redes sociales la empresaria estadounidense revela como está tras el escandalo de su familia en que ella también estuvo involucrada, sin embargo la respuesta de los internautas no fue nada buena. Mediante su cuenta de Instagram, la hermana de Jenni colocó un video, en donde si bien no hablaba, el audio daba a entender que se encontraba bien y que todo estaba marchando de maravilla, mientras que la descripción de la publicación también aseguraba lo mismo.

“Estoy bien y bendecida”: Rosie Rivera revela como está tras los problemas de su familia Al pie de este video, el cual ya contiene más de 5 mil me gusta, Rosie Rivera reveló como está tras los múltiples problemas en los que estuvo involucrada su familia, todo a raíz de un robo que hubo de las empresas de Jenni Rivera, catalogando este momento solo como “una etapa nueva de su vida”: “Gracias por preguntar como estoy. Bien, bendecida, y amada. En una etapa nueva de mi vida”, y es que tras revelar su sentir en estos días, seguidores no pasaron por alto esta respuesta y no dudaron ni un segundo en responder, pero para desgracia de la empresaria no fueron buenos comentarios.

Seguidores no la bajan de ratera Y es que a pesar de que los comentarios de su publicación, la cual revela como está tras el problema de la familia Rivera se encuentran desactivados, internautas en redes sociales no dudaron en írsele a la yugular a Rosie Rivera, y asegurar que “con tanto dinero que se robó obviamente iba a estar feliz”: “Nombre, te imaginas cómo me iría a mí su agarro lo que no es mío”, “Claro, disfrutando con lo que no te pertenece”, “La verdad no tienes nada de vergüenza”, “Feliz con lo que a Jenni Rivera le costó hacer”, “Cualquiera estuviera feliz con dinero y usar a la hermana para vivir bien”, “Si pues, con plata ajena, a mi también me iría bien jajaja”.

Rosie Rivera revela como está y seguidores la tachan de ratera Más y más comentarios seguían llegándole a Rosie Rivera, en donde tras el problema con su familia revela que está bien y que se encontraba bendecida con las cosas: “Claro que te va bien, con todo el dinero de tu hermana”, “Con plata ajena también a mí me iría re bien jajaja”. “Pues sí, con tanto dinero robado y sin trabajarlo pues es obvio que todo está bien jaja”, “Cuando tengas negocio millonario entonces hablen jaja”, “La verdad no es nada chistosa y hasta flojera da”, “Anda muy bien pero bien aprovechada de lujos ajenos”, “Vieja ridícula y tan cara dura”, fueron otro de los comentarios que se podían leer.

Rosie Rivera y sus problemas con sus sobrinos Como bien se mencionó con anterioridad, fue la misma Chiquis Rivera quien también reveló que para que su tía Rosie Rivera dejara las empresas a cargo de sus hermanos, la empresaria les pidió una cuantiosa suma de dinero, la cual la hija de Jenni no reveló cifra: “Rosie dijo: ‘si me voy, pero si me dan esta cantidad, y tienen que firmarme ustedes donde no puedan hablar de todo esto’, yo no soy parte del testamento, así que yo puedo hablar de lo que yo tenga que hablar”, mencionó en ese entonces. PUEDES VER EL VIDEO DE ROSIE RIVERA AQUÍ