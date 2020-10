Rosie Rivera sorprende con su confesión

La empresaria, hermana de Jenni Rivera, dice que sus redes sociales las mueve el Espíritu Santo

“Con ese discurso, ¿está apoyando a Trump”, expresó una usuaria

Se le van con todo. La empresaria Rosie Rivera, hermana de Jenni Rivera, dice que sus redes sociales las mueve el Espíritu Santo y las reacciones de los internautas no tardaron en hacerse presentes.

Fue en la cuenta de Instagram de Chamonic que se puede ver esta inesperada confesión de Rosie Rivera, la cual hasta el momento rebasa las 14 mil reproducciones.

“Bueno, la persona que me mueve a utilizar mi plataforma (redes sociales) es el Espíritu Santo. Soy movida por él. Hago todo por él. Y Él es la razón por la que tengo esta plataforma. Él es la razón por la que mi familia ha sido llamada a estar en el negocio del entretenimiento”, expresó la hermana de Jenni Rivera.

Con rostro serio, la empresaria compartió que la segunda cosa que la motiva es que ella fue abusada sexualmente entre los 8 y los 11 años de edad, además de que fue violada a los 15.

“Luego cometí mis propios errores en mi juventud, incluyendo un aborto. Entré caminando a Planned Parenthood (organización que ofrece servicios de salud reproductiva, educación sexual, planificación familiar y aborto en Estados Unidos y todo el mundo) y nadie me pidió una identificación. Lo único que necesitaba era tener dinero”.

En otra confesión inesperada, Rosie Rivera aseguró que no la educaron sobre los efectos que un aborto tendría en ella en lo espiritual o en lo emocional.

“Yo no viví bien hasta que Cristo me salvó a los 25 años. Me hubiera encantado quedarme a predicar en la iglesia de mi hermano (el pastor Pedro Rivera Jr) que tiene 200 miembros y yo hubiese estado cómoda”.

La hermana de Jenni Rivera dijo que no lo hizo porque cuando uno está cómodo, “es cuando Cristo está a punto de moverte”. Aún tendría más por decir. Sigue leyendo…

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ