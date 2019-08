View this post on Instagram

Mi esencia. Mi fundación. Mi bendición ser parte de esta familia. Los amo. Dios ha hecho, esta haciendo y hará grandes cosas entre nosotros y con nosotros. Dios eligió a esta familia especial porque a El le plació. • Por allí andaba papi @pedroriveramusic. Lo amo papi. • Muchas gracias a todos los que oran por esta familia. Seguimos en el plan de Dios. #rivera