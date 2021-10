Rosie Rivera hace inesperada confesión en redes sociales

La hermana de Jenni Rivera preocupa a sus seguidores al revelar que se hizo su primer mamografía

“Todo va a estar bien”, le dicen sus fans ¿En peligro? Vaya que la empresaria Rosie Rivera no ha tenido el mejor de los años en este 2021, pues además de los conflictos con los hijos de su hermana Jenni Rivera, ahora preocupa a sus seguidores al revelar que se hizo su primer mamografía. Relacionado Conductora mexicana revela que tiene cáncer en pleno programa CURIOSO: Hallan camarones dinosaurio en Arizona Cinco muertos y varios desaparecidos tras el derrumbe de un edificio en Georgia Fue a través de un video en su canal oficial de YouTube, donde recientemente confesó que su hermano Lupillo Rivera fue su mejor amigo, que la menor de los Rivera compartió que por amor propio y por responsabilidad decidió dar este paso. “Todo va a estar bien”, le dicen a Rosie Rivera “Ayer me hice mi primer mamograma y tengo mucho qué contarles: Tengo 40 años, es mi primer mamograma, yo nunca había pensado mucho en eso en mi juventud porque nadie en mi familia había tenido cáncer de mama hasta que lo tuvo mi mamá”, confesó Rosie Rivera. A continuación, la empresaria comentó que no se sintió nerviosa al hacerse la mamografía, aunque reconoce que pensaba cuanto le iba a doler: “Yo me hice aumento de pecho hace 17 años y pensé que todavía lo podían hacer y me dijeron que si”.

La señora Rosa tuvo cáncer de mama Cabe recordar que, tras la muerte de Jenni Rivera el 9 de diciembre de 2012, su madre, la señora Rosa, fue diagnosticada con cáncer de mama, enfermedad contra la que luchó por varios años de su vida. Cinco años después, salió victoriosa. Y ahora, que Rosie Rivera reveló que se hizo su primer mamografía, comentó que, al haberse realizado hace tiempo aumento de pecho, tuvieron que tomarle más fotografías. Dice que siempre ha sido buena para aguantar el dolor físico, así como el dolor emocional.

“Soy tímida”: Rosie Rivera “Si te aplasta (el seno), es una máquina y estás parada y te desnudas usando la bata, pero soy tímida, pero era una enfermera mujer muy amable, muy linda, lo hizo todo súper normal, muy profesional y te tiene que tocar, que eso si me hizo un poco raro”, comentó Rosie Rivera. La empresaria compartió que las primeras cuatro fotografías que le tomaron fueron con todo y el aumento de pecho: “Pones el seno ahí y luego te lo aplasta y toman una foto y luego lo mueven para un lado y luego para el otro, son cuatro fotos en total”.

Le preguntaron sí hay antecedentes de cáncer en su familia Tranquila, la hermana de Jenni Rivera recordó que le preguntaron sí existían antecedentes de cáncer en algún miembro de su familia, además de que si ha sentido algo raro en su pecho y sí se trataba de la primera vez que se hacía una mamografía. “Le contesté que mi mamá había tenido cáncer de seno y se me quedó, lo que antes no me preocupaba, y ahora simplemente por contestar una pregunta, te quiere llevar el temor, pero me dije que no iba a vivir con este temor porque los resultados duran tres semanas”.

Rosie Rivera está en espera de los resultados Rosie Rivera comentó que la enfermera le dijo que sí todo estaba bien, recibiría los resultados a través de una aplicación en su celular, pero que si recibía una llamada donde le pedían que fuera a la clínica, podía existir un problema. “Es lo que no quieres, no recibir la llamada, esperar las tres semanas y dije que iba a esperar confiando en que Dios es bueno y en que pase lo que pase voy a estar bien, el que Él me va a sanar, tal vez no es nada y no me voy a preocupar de lo que no es todavía” (Archivado como: Rosie Rivera preocupa a sus seguidores al revelar que se hizo su primer mamografía).

“Yo me siento bien” Ya casi para finalizar con su testimonio, Rosie Rivera aseguró sentirse bien, y que se hizo este examen porque es algo que se tiene que hacer con cierta frecuencia, además de que no necesariamente tiene que recibir malas noticias en unos días más respecto a su salud. “Tal vez estás súper sana y eso te va a confirmar que estás bien, y si acaso no estás, es mejor ir ya para que puedas detener, prevenir, sanar y hacer lo que tienen que hacer los doctores antes de que se haga el problema más grande”, mencionó.

“No permitas que el temor te paralice”: Rosie Rivera La empresaria quiso dirigirse a las mujeres que no se han hecho una mamografía para decirles que no permitieran que el temor las paralizara, ya que todas las situaciones son diferentes, y lo que tal vez le sucedió a una persona, no le sucederá a otra. “Haz lo que tengas qué hacer, hazte el examen tú en casa, así como nos han enseñado, y ve al tiempo que tengas que ir, creo que son a los 40 años y empieza a hacerte tus exámenes, chequeate la sangre, podemos prevenir muchas cosas, hay cosas en la vida que van a suceder, pero hay otras que sí podemos prevenir”.

Se muestra nerviosa por los resultados Por último, Rosie Rivera comentó de nueva cuenta que serán tres semanas las que tendrá que esperar para que le entreguen los resultados de sus exámenes: “Y veremos, porque tal vez no es nada y ojalá que no sea, no tiene qué ser”, comentó la empresaria. “Yo declaro que estoy sana y creo que estoy sana y que mis hijas también, y aunque sucedió con mi mamá y hay unas cosas genéticas, dicen los doctores que hay más probabilidades de que sí alguien ya tuvo cáncer en tu familia, pero esas probabilidades tal vez no me toquen a mí” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“El Lupillo que yo conozco fue mi mejor amigo”: Rosie Rivera Cuando nadie lo veía venir, Rosie Rivera confesó que la primera vez que tuvo relaciones fue a los 16 años de edad, lo cual describe como “interesante”, además de que a la primera persona que le contó sobre esta experiencia fue a su hermano Lupillo. “Para mí, era mi mejor amigo, y le doy gracias a Dios que le pude contar algo que estaba pasando a solas y que él me pudo guiar cuando esa relación terminó, ahora estoy felizmente casada, estoy sumamente enamorada, es un buen hombre, el matrimonio no es perfecto, hay altos y bajos, pero sé que soy bendecida en tener a Abel (Flores)”. Más adelante, la pasaría mal por una decepción amorosa.