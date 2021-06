Rosie Rivera dice que dejará de hacer más prensa en español

Está molesta con representantes de algunos medios de comunicación

Pide se abstengan de ir a su casa, iglesia o aeropuerto Rosie Rivera, la hija de la desaparecida Jenni y además hermana de Chiquis, está molesta con algunos medios de comunicación y asegura que no hará más prensa en español, esto debido a la presentación de su próximo libro. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la empresaria dio a conocer su postura sobre la actitud que toman algunos medios de acosarla en lugares tan privados como su casa, la iglesia a la que asiste y en el aeropuerto. EXPLICA MOTIVOS Por este motivo ha pedido de la manera más respetuosa a los representantes de la prensa, que se abstengan de acudir para tratar de obtener información y menos si van con el objetivo de buscar una reacción negativa de ella o incluso de su esposo. A continuación te dejaremos las impresiones más importantes de Rosie Rivera sobre la prensa además las opiniones de los internautas obre el tema, algunos no están conformes y otros cuestionan si eso es una forma de discriminación.

"ECLIPSAN LA GIRA DE MI LIBRO" De manera textual y firme, la también escritora, escribió el siguiente post en su publicación: "Cortaré la prensa de mi libro. Ya no haré prensa en español. Este es un gran riesgo para la venta de libros y un paso de fe para mí". Y agregó: "Programamos medios en español con semanas de anticipación comenzando con Telemundo esta semana, Univision la próxima semana y México en la tercera semana de junio. Lamentablemente este drama provocado por la revista, ha eclipsado la gira del libro".

Rosie Rivera:”ME MOLESTAN” En medio de la polémica por su firme decisión, Rosie Rivera, hija de Jenni y hermana de Chiquis, continuó con su explicación contra la prensa: “Tengo que forzar mi libro a ser tema de la entrevista y es editado en entrevistas pre grabadas. El drama vende”. “No estoy molesta por la auditoría como muchos suponen, eso es normal y común y mi trabajo hablará por mí, pero algunos medios de comunicación que intentan dividir a mi familia me molestan”, dijo en tono serio la empresaria. Para ver el video haz click aquí.

"ME NIEGO A PELEAR CON ELLOS" "Amo a mi familia. No tengo que estar de acuerdo, a veces ni siquiera me gusta mi familia, pero los amo y me niego a pelear con ellos, especialmente en público. Dejo mis sueños de estar en la lista de los más vendidos del New York Times en las manos de Dios y en las tuyas", dijo Rosie Rivera. Habla de su sueño: "De cualquier manera, si 1, 1000 o 1 millón son bendecidos con el libro, ya he ganado, porque tengo el coraje de seguir mi sueño. Seguiré hablando de Dios, abuso sexual, trastorno de estrés postraumático (PTSD) y escribiendo libros".

"LA VERDAD SIEMPRE SALE A LA LUZ" Y finalizó con la siguiente idea: " Seguiré hablando de Dios, abuso sexual, trastorno de estrés postraumático (PTSD) y escribiendo libros. En caso de que el diablo pensara que me rendiría, no… le daré la guerra hasta que deje de respirar. La verdad siempre sale a la luz y eso me da paz". Ya en el video fue muy firme y dijo: "No quiero dar más entrevistas, la gira de mi libro la teníamos planeada meses, semanas, antes de llegar a Miami ya estaba agendado, yo no supe de que Tv Notas iba a soltar eso, tan chismosamente lo de la auditoría, ya estaba sucediendo, no era una sorpresa para nadie".

Rosie Rivera: “VIEJA PAYASA” En la página de Chisme No Like, la hija de Jenni Revira recibió varios comentarios negativos hacia su video: “Ni que lo regalen lo leería”, “ya enfada nomás para promoción”, “vieja payasa”, “solo cuando le conviene allí si quiere que vayan a preguntarle”. “Al aeropuerto nomás faltó decir la hora”, “de hecho no queremos saber nada de ella”, “pre-order! No vaya a ser que se agote! Que Soberbia!”, “y ahora le van hacer auditoría para ver de dónde tiene tanto dinero solo 14 milloncitos de dólares, como no va estar estresada, hasta yo lo estoy”, opinaron otras personas.

Rosie Rivera: FAMOSAS LE DAN SU APOYO Incluso una famosa como lo es la conductora Myrka Dellanos salió en defensa de ella y escribió en su página: “Dios te respalda siempre como su hijita amada. ¿Porqué no respaldamos a nuestra gente entre sí? Aquí la mayoría lanzando dardos son mujeres latinas hablando horrores de otras mujeres latinas”. Y agregó: “Todas estamos tratando de trabajar, seguir adelante, amar a nuestra familia y sobrevivir. Si alguien no es de tu agrado, es facilísimo no seguir a la persona y continuar con tu vida. Porque tomarse el tiempo para lanzar tanto veneno contra otra mujer? Dios mío! Si no tienen nada bonito que decir, no digan nada”.

"NI LA JENNI ERA TAN MAM…" Pero luego regresaron las críticas en la página de Chisme No Like: "Ay por Dios santo solo es cuento esta hermanita de quita", "vieja ridícula, lo mejor sería que nadie la busque, pero para nada", "y quien le importa la pastorcita ridícula". "Ella se creé la gran diva vieja ridícula", "como nadie lo sabía, ahora lo dice para que vayan", "por favor! ¿Quién es esta fulana? Ni la pelen y verán como se le bajan los humos de diva", "No le den cobertura por favor, ya ni la Jenni era tan mam…".

SE 'COMPADECEN' DE ELLA "Wooooow pobres de sus seguidores o fans, jamás podrán acercarse a ella por qué no los conoce y le puede dar un ataque de pánico, pero si quiere que le compren, pero eso no es todo, no ha de poder si salir por qué cuando vea mucha gente también le va a dar un ataque, pobre mujer hay que dejarla sola e ignorada para que sane si es que tiene cura su enfermedad, haré oración por ella", dijo una persona. A este comentario se unieron unos más agresivos: "Otra vez con el cuento de la violación, por favor pasa esa página cirugiada", "ridícula los gringos ni la conocen", "ponte una bolsa de pan en la cabeza y pasa de largo! Ridiculous".