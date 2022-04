Rosie Rivera confiesa que haría en una infidelidad

La hermana de la ‘Diva de la Banda’ asegura que no perdonaría a su pareja

“Si él me engaña, ahí terminamos”, informó la empresaria en un nuevo video ¿NO LO PERDONARÍA? Rosie Rivera sorprende nuevamente en un video que compartió en redes sociales, donde habla sobre la infidelidad y lo que ella haría si en algún momento descubre que su pareja le ha puesto “los cuernos”. La hermana de Jenni Rivera, aseguró que no sería una mujer que perdona e incluso, advirtió a su esposo sobre lo que haría si en algún momento se entera de un engaño. La empresaria, indicó que es una decisión difícil y que nadie debería juzgar a las demás mujeres que deciden perdonar a los hombres que les son infieles. El video causó varios comentarios a favor y en contra, donde le recuerdan que “ya la han engañado” desde el momento en que le robaron dinero y Rosie ‘perdonó’ dicha traición. ROSIE TIENE EN CLARO SU DECISIÓN En última declaraciones, Rosie Rivera sorprendió a su público tras compartir un nuevo video en redes sociales donde habla sobre diversos temas y entre ellos destacó el de la infidelidad. La hermana de Jenni Rivera, sacó a relucir el tema y aseguró que ella no sería de las mujeres que perdonan que sus parejas “les pongan los cachos/cuernos” e incluso, que su marido lo sabe. “Abel sabe, si él me engaña ahí terminamos”, anunció Rosie en el video que compartió con sus seguidores y que sorprendió al público. La empresaria y youtuber, reconoció que no sería una de las mujeres que deciden perdonar a su pareja y aseguró que ella no podría tomar una decisión tan fuerte y decisiva en torno a su relación.

Rosie Rivera infidelidad: ¿No lo perdonaría? En el clip, Rosie señala que hay mujeres que perdonan una infidelidad y vuelven a confiar en sus parejas. Ella, asegura que las admira por tomar una decisión sumamente difícil, ya que ella no considera que podría tomar a la ligera y confiar en su pareja; Rivera, afirmó que inclusive su esposo está consciente que terminarían la relación si se entera de un engaño. “Hay unas mujeres que sí perdonan, que sí se reconcilian, y si confían. Y las admiro, porque creo que es: ‘wow, muy difícil'”, señaló Rosie en el video que se compartió y que causó polémica debido a sus comentarios. El video fue publicado en Instagram, donde varias mujeres opinaron que “no debería hablar de este tema, si no lo ha vivido”. Archivado como: Rosie Rivera infidelidad

Rosie Rivera infidelidad: ¿Una mala decisión? Rosie, señala que no es una mala decisión y que las personas no deberían criticar a las mujeres que desean perdonar a sus parejas ya que solo las personas que lo viven saben porque decidieron seguir en esa relación. La influencer, señaló que no es un tema para hablar a la ligera pero que ella cree que no podría engañar o perdonar una infidelidad. “No es que sea malo, es una decisión que uno toma. Y si ellas quieren seguir, tampoco las critiquen, no les digan: ¡Ay, que tontas! No, ella sabe por qué lo hizo”, dijo Rosie en el corto video que compartió con sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram donde afirmó que no permitiría una infidelidad con su pareja. Archivado como: Rosie Rivera infidelidad

¿Le llueven las críticas? En el clip que compartió con sus seguidores, aseguró que no podría ser una de las mujeres que permitan una infidelidad y que sigan adelante con su relación de pareja. Rosie Rivera, informó que no cree ser capaz de superar una infidelidad y seguir con su marido si en algún momento llega a pasar; poco después, las críticas no pararon de llegar. “Yo no sería una de ellas, and that’s it.”, concluyó Rosie en el video que compartió hace un par de días. Pero, tal parece que sus seguidores no tomaron amablemente el video y comenzaron a comentarle en contra de sus palabras e inclusive, a señalarle que no debe de hablar si no lo ha vivido, ya que podría cambiar su punto de opinión al momento de pasar por una situación como tal.

¿Qué no hable del tema? Tras compartir el video, los comentarios no han parado de llegar en torno al tema que tocó Rosie Rivera. Varias seguidoras, no han dejado de mencionarle que su esposo ya la ha engañado y que nunca se dio cuenta. Otras personas, le señalaron que él le había robado a su familia y que Rosie lo perdonó a tal punto en que pagó la deuda con su familia. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ “Nunca digas NO. ¡¡Hasta que estés en la situación!!”, “Pero si perdonó que su marido le robara”, “Pero ya te engañaron”, “Pero perdonaste otras cosas peores”, “Hace 4 años exactamente te engañaron y ni cuenta te diste”, “Dice no te perdono una infidelidad… pero si me robas o a mi familia no hay problema.. hasta te ayudo a pagar si te cachan.”, le comentaron en el video que compartió.