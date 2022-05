“Lo quiero mucho, doctorcito. Mil gracias por su cariño y cuidado. Somos familia”, escribió Rosie Rivera en su cuenta oficial de Instagram hace apenas unos días para acompañar una imagen en la que aparece junto al Dr. Buenrostro. Muchas personas no estaban enteradas de su fallecimiento.

A pesar de que desde hace varias semanas ya no está al frente de Jenni Rivera Enterprises, la empresaria y youtuber Rosie Rivera se vio en la necesidad de subir un video, que está en las redes sociales de su mamá , la señora Rosa, donde asegura que no es albacea de ningún miembro de su familia.

“Amarrándose el greñero en la cocina… ya me imagino cuántos pelos cayeron en los sartenes”, “Es igual a su papá, nomás le llegan para que les dé de comer”, “Nomás a tragar llegan”, “Todos llegan a comer solamente, hasta ese viejo (refiriéndose a don Pedro Rivera) que se cree que usted muere por él. Que la inviten a un restaurante”, se puede leer en algunos comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Como si le faltara algo más a Rosie Rivera, en uno de sus videos más recientes, la Señora Rosa le revela a sus seguidores que su hija “nada más viene a comer”, por lo que las reacciones no se hicieron esperar. La también conocida como La gran señora comparte con frecuencia videos donde muestra lo que preparó de comer.

“Gracias a Dios que bendijo a Jenni y ella decidió dar, pero sus hijos no tienen qué hacer la misma cosa, y como albacea, yo no podía hacer lo mismo”, dijo la empresaria sin imaginar la lluvia de críticas y ataques que recibiría de parte de los internautas (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

En un video de apenas unos cuantos segundos de duración, en el que está acompañada de su madre y con evidente molestia, Rosie Rivera aseguró que no es albacea ni de los integrantes de la Familia Saavedra ni mucho menos de los Rivera: “Aunque amo a mi nana, pero tiene muchos nietos y muchos hijos”.

Le dicen a Rosie Rivera que “ya no puede robar”

No pasó mucho tiempo para que usuarios se le fueran con todo a la hija menor de don Pedro Rivera y la señora Rosa: “Y los hijos de Jenni son bendecidos, gracias a Dios que tambien saben trabajar, igual que su mami, y no están como otros”, “Ya no puedes robar, ya se te llegó tu día, ponte a orar”, “Ya que se robó lo de sus sobrinos, pon a trabajar a tu marido”.

Una persona no se anduvo con rodeos y así se expresó: “Desde que fuiste albacea, empezó la buena vida, viajes, cirugias, robo del marido, negocios, antes nada, vergüenza debería darte decir que no pudiste ayudar a tu madre cuando le dio el cáncer y cerrarle la cuenta de banco a tu abuela, mientras tú y tu marido se enriquecían a costa de los hijos de Jenni”.