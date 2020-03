Muchos se preguntan si la hermana de Jenni Rivera se hizo la liposucción

Rosie Rivera luce en la actualidad más espectacular que nunca

Su secreto está en la piñaterapia, ejercicios de cardio y más

En las últimas semanas, ha sido muy evidente la transformación que ha tenido Rosie Rivera, hermana de la fallecida cantante Jenni Rivera, por lo que muchos se preguntan si se realizó la liposucción, pero no es así.

Su secreto radica en la piñaterapia, ejercicios cardiovasculares y más, lo que la hace lucir más espectacular que nunca.

En las últimas publicaciones que ha hecho, y que se encuentran disponibles en su cuenta oficial de Instagram, se puede notar lo bien que luce hoy en día Rosie Rivera y que le ha traído un sinnúmero de elogios.

“Las opiniones son como el confetti. No le des tanto poder a la gente de opinar en tu vida, deja que sus opiniones sean como confetti y caigan al piso”, escribe la hermana de Jenni Rivera, quien confiesa que esto lo aprendió de su coach Teresa Paredón y el Instituto de Vive Now.

Las reacciones no se hicieron esperar y prácticamente todos los comentarios eran para agradecerle a Rosie Rivera por sus palabras.

Esfuerzo, constancia y mucha disciplina

Pero, ¿exactamente qué es lo que ha hecho Rosie Rivera para bajar de peso? La respuesta es la piñaterapia, la cual Mireddys González, esposa del cantante puertorriqueño Daddy Yankee, es fiel representante, pues perdió más de 20 libras.

En su cuenta oficial de Instagram, compartió el siguiente mensaje: “A las chicas que me preguntan cómo he logrado bajar de peso, les digo que no fue de un día para otro”.

Desde febrero, la esposa de Daddy Yankee sigue la dieta Keto, la cual es “un plan de alimentación bajo en carbohidratos que te puede ayudar a quemar grasas de manera más eficaz”.

También, uno de los consejos que ha seguido Rosie Rivera de Mireddys González es beber una taza de café negro con azúcar morena para controlar la ansiedad.

“El café me funciona como supresor del apetito y a la vez me quita la ansiedad de los dulces”, confiesa la esposa de Daddy Yankee, a quien todavía le faltan siete libras por bajar y llegar a su peso ideal.

La dieta Keto se ha vuelto muy popular entre las famosas, como la hermana de Jenni Rivera, pues es un régimen alimenticio en el que predominan las grasas y proteínas.

Entre los alimentos que están permitidos, se encuentran huevo, carnes en general, queso, aguacate, frutos secos y algunas semillas, pero los que tienen azúcares, no pueden consumirse.

