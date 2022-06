“Acaba de ganar Johnny Depp contra Amber Heard, que él no la golpeó, que sufrió difamación”, dijo Rosie Rivera para comenzar con su video. “Mujer, no quiero que te desanimes, este es un caso ‘especial’, incluso todos los casos de abuso doméstico son únicos, y este es civil, que sería diferente al criminal”, exclamó la hermana de Jenni Rivera. Archivado como: Rosie Rivera juicio Johnny Depp y Amber Heard

También la hermana de la fallecida Diva de la Banda quiso aconsejar a las mujeres que han sufrido abuso doméstico, que no por el hecho de que a Amber Heard, no le hubieran creído, significa que así será siempre; “Si tu tienes un caso de abuso, no quiero que esto te desanime, al contrario, esto no es algo de que ganan los hombres o el poder, este fue un caso de hechos, Amber Heard NO tenía la evidencia de los hechos de lo que ella acusaba”. Dice Rosie.

Los seguidores explotaron en contra del polémico punto de vista de Rosie Rivera

La empresaria volvió a hacer hincapié en que las mujeres que si han sufrido abuso doméstico, no se queden calladas, pues no porque Amber haya perdido, significa que así sea siempre, según sus propias declaraciones. “Si tu si tienes la evidencia, y los hechos, y los puedes comprobar, te pido que lo intentes, hagas el reclamo y hagas el reporte de la policía. Esto no quiere decir que todas las mujeres van a perder y que nunca deben levantar la voz en contra del abuso doméstico. En este caso, Amber Heard, no tenía los hechos, no tenía la evidencia”.

“Incluso, tal vez Amber Heard mintió, pero eso no quiere decir que tu estés mintiendo”, finalizó. Los comentarios de las personas fueron bastante claros, pues muchos estuvieron en desacuerdo con lo que Rosie planteó en su punto de vista. “¿Que tú hablas mujer? Le estas quitando mérito a los hombres que son abusados, Amber no tenía pruebas porque no existen y punto.”, “No puedo creer lo que dices, el ganó porque ella mintió en todo, así que párale con ese comentario fuera de lugar”, “¡Ay por favor! ¿No tenía evidencia? si la tenia solo que era inventada, ¿En qué mundo vives?”, “Calladita te vez más bonita”, “¡Finalmente un hombre obtuvo justicia! Esperemos que más hombres salgan y realmente hagan algo sobre el abuso que sufren”. Archivado como: Rosie Rivera juicio Johnny Depp y Amber Heard