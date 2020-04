Rosie Rivera destapa lo que hizo su hermana, Jenni Rivera, en un Jack in the box

“Chay entró al local y empezó a tomar órdenes”, dijo

La publicación tiene hasta el momento más de 26 mil likes

Rosie Rivera, hermana de Jenni Rivera, destapó lo que hizo la fallecida cantante en alguna ocasión en un Jack in the box, restaurante de comida rápida.

En la cuenta oficial de Instagram de “La Diva de la Banda”, se compartió una curiosa imagen en la que parece que Jenni Rivera está recogiendo su comida a través de un servicio al auto con la frase: “Su pedido está list…”.

Y mientras que Jenni Rivera muestra su peculiar sonrisa, el empleado del restaurante no puede dejar de asombrarse por la sorpresa.

Esta publicación, que hasta el momento tiene más de 26 mil likes, está acompañada de la pregunta: “¿Qué harías en ese momento?”, y Rosie Rivera, hermana de Jenni Rivera, no dudó en contar una divertida anécdota:

“Un día nos pasó… estábamos en Hollywood en Jack in the box a las 2 a.m. y la cajera se sorprendió tanto, y fruto de alegría, Chay entró al local y empezó a tomar órdenes. La amo”.

Esta “confesión” de Rosie Rivera provocó muchas reacciones de los fans de Jenni Rivera y así se expresaron:

“Es una jefa”, “Me hubiera muerto de amor”, “Yo todavía siento el abrazo que nos dimos, tengo un brazalete, 2 pósters autografiados y una fotografía junto a ella”, “Ejemplo de mujeres, las admiro”, “Oh, Dios mío, me sacaste lágrimas, las amo”, “La sencilleza hace una enorme diferencia para nosotros los fans”.

Otros seguidores aprovecharon que Rosie Rivera contó esta historia para hacerle preguntas de forma directa: “¿Trabajó en restaurantes de comida rápida Jenni?”, “¿Por qué le decían Chay?”, aunque solo respondió que Jenni siempre fue sencilla y muy divertida.

Por otra parte, una admiradora compartió un bello recuerdo: “Yo la conocí por mi hermano Tony Zúñiga en el estudio/casa de Danny. Nunca olvidaré cómo me abrazó a mí y a mi hija, como que sintió lo que yo estaba viviendo, hasta lloró con nosotras. Tenía un gran corazón!!! @jacqierivera hizo lo mismo”.

Los admiradores de “La Diva de la Banda” expresaron cuáles habrían sido sus reacciones si les hubiera pasado algo similar a lo que pasó en un Jack in the box:

“No, pues, en ese momento me daría cuenta que ya me llevó el coronavirus”, “Empiezo a llorar, la abrazo, vuelvo a llorar, me tomo una foto, le doy un beso en el cachete, le digo que la amo y que es mi diosa y vuelvo a llorar”, “Me muero”, “Lloro, salto, me alegro, no sé qué haría yo en ese momento, quizás me desmayaría”, “Renuncio a mi trabajo, me voy con ella, canto toda su música y platico con ella”.

A muchos usuarios les gustó esta premisa: ¿que harían si se hubieran topado a Jenni Rivera? Y el hecho de que su hermana, Rosie Rivera, haya contado la anécdota en el Jack in the box, los animó a compartirlo:

“Ay, la abrazo porque fue bien chin… al soportar todo lo que le pasó en su vida y porque logró ser la reina de la banda”, “Salgo de la ventanilla y la abrazo”, “Me daría un infarto”, “Me desmayo”.