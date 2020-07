Inesperada decisión de Rosie y Jacqie Rivera

Ambas le hacen el peor desaire a familia de Vanessa Guillén

La empresaria, hermana de Jenni Rivera, y su sobrina cancelaron su participación en la marcha que se le organizó ayer a la soldado hispana

Lo inesperado. La empresaria Rosie Rivera, hermana de la fallecida cantante Jenni Rivera, así como su sobrina, Jacqie Rivera, le hicieron el peor desaire a la familia de Vanessa Guillén, la soldado hispana que desapareció el 22 de abril en la base de Fort Hood, en Texas, y de quien se encontraron sus restos el pasado 1 de julio.

La periodista Nelssie Carrillo dio a conocer en sus redes sociales que Jacqie y Rosie Rivera cancelaron su participación en la marcha que se le organizó ayer a la soldado hispana Vanessa Guillén en Los Ángeles, California. Usuarios no se los perdonaron y las criticaron de diferentes maneras.

“Nada van a aportar estas mujeres en esta marcha, como no les pagan, no van y salen sobrando, nomás por tener de qué hablar y los medios estén detrás de ellas, es lo que buscan todo el tiempo”, “Nada sorprendida que cancelen. Es de esperar y allí se puede practicar distanciamiento social”, “A mí me caen mal”, “Qué se espera de esta gentuza”, “Claro, ahí no hay dinero, pues cómo van a ir, si son unas vendidas aprovechadas”, “Ridículas”, “Dos payasas, nada más”.

Por otra parte, hubo algunas personas que entendieron la decisión de Rosie y Jacqie Rivera de no haber acudido a la marcha que se le organizó ayer a la soldado hispana Vanessa Guillén: “Y teniendo familiares que salieron postivos de Covid-19 no deberían andar allí. Estoy de acuerdo con su decisión. Ahorita no es para andar en marchas”.

“Es triste esto que pasó, pero cómo no pensar cómo está la situación en estos momentos con la pandemia, y aparte, la gente no usa su cubrebocas. Ahorita tenemos que pensar muy bien si vale la pena salir a protestar y porque primero está nuestra salud y la familia”, “Ya dejen de protestar. La situación no está como para andar reuniendo tanta gente. A destruir y quemar y robar, es lo que van a hacer”.

Fueron más las personas que criticaron a la hermana e hija de Jenni Rivera por haberle hecho este desaire a la familia de la soldado hispana Vanessa Guillén: “Viejas ridículas, como es de gratis, no les conviene apoyar, cul…”, “Como no es para los Black Lives Matter, si no estuvieran bien puestas y así muchos están”, “¡Viejas hipócritas! Y más la Rosie”, “Pues como no hay dinero”, “Primero se dan publicidad diciendo: ‘vamos a ir’ y bla bla, y al último no van”.

Hasta el momento, ni la empresaria Rosie Rivera ni su sobrina Jacqie Rivera han dado a conocer de manera oficial por qué decidieron cancelar su participación en la marcha que se le organizó ayer a la soldado hispana Vanessa Guillén.