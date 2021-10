Rosie Rivera confiesa lo que nadie hubiera pensado

La empresaria revela inesperado secreto de su hermana Jenni Rivera

“Rosie, tú no le llegas a los talones a Jenni y los fans de ella no te quieren”, expresaron algunos usuarios “Dicen que me parezco a mi hermana”. De esta manera, la empresaria Rosie Rivera, quien hasta el momento está al frente de las empresas de su hermana, y que hace poco fueron sometidas a una auditoría que solicitaron los hijos de La Diva de la Banda, en especial por Johnny, comenzó un video donde confiesa inesperado secreto de Jenni Rivera. A través de su canal oficial de YouTube, donde cuenta con casi 100 mil suscriptores, la hija menor de la señora Rosa y don Pedro Rivera compartió una publicación que ninguno de sus seguidores se hubiera esperado y que provocó reacciones de todo tipo, aunque un seguidor aseguró que “no le llega a los talones” a la cantante. Rosie Rivera asegura que la llegaron a confundir con su hermana Jenni Rivera “Cuando nacimos (Jenni y ella) fuimos muy diferentes, pero llegamos a parecernos tanto que un día me confundieron con ella y hubo una gran lección para ambas en ese tiempo”, expresó Rosie Rivera, quien recordó que cuando tenía 18 años fue de viaje a Oxnard, en el estado de California, sin imaginar lo que pasaría. “Jenni me decía que me empecé a parecer a ella y yo no lo creía. Para mí, y sigue siendo así, Jenni es hermosísima y yo no me veo así, pero yo la vi tan preciosa, tan fuerte, tantas cosas, su sonrisa, sus ojos, su forma de ser, su piel, todo, que yo no pensaba que me parecía a ella, pero a los 13, algo cambió en mí”.

La empresaria confiesa que “nunca se ha hecho una cirugía en su rostro”, ¿será? Antes de continuar con su relato, Rosie Rivera comentó que nunca se ha hecho una cirugía en su rostro, aunque en una ocasión se sometió a un procedimiento para que le levantaran uno de sus párpados, lo cual sucedió cuando su hermana Jenni Rivera ya había fallecido, pero aún faltaría más por contar. “Antes de irse, nos empezamos a parecer muchísimo y es muy raro, porque de niñas no nos parecíamos. En las fotos, somos muy diferentes: yo era güerita y ella era pelirroja, y cuando yo cumplí 18, Jenni me llama, eso era común, nos hablábamos todo el tiempo, textéabamos más que nada, pero me llamó…”.

¿Le llamó la atención Jenni a su hermana Rosie Rivera? En ese viaje que hizo a Oxnard, California, Rosie Rivera recibió un llamado de atención de La Diva de la Banda, quien se enteró que se había ido de fin de semana a disfrutar de una fiesta en esa ciudad, además de aprovechar la oportunidad para preguntarle con quien había viajado, a lo que la empresaria le respondió que con unas amigas. “Me dijeron unas fanáticas”, comentó Rosie que le dijo Jenni, “‘en la fiesta había unas fanáticas y me dijeron que por qué no las saludé’, me imagino que Jenni conocía a estas fanáticas, pero me dijo que no las saludé y no les sonreí y no entendieron por qué me comporté así”. En pocas palabras, las fans confundieron a Rosie con su hermana.

Rosie Rivera se describe como tímida, introvertida y seria Sorprendida por este reclamo de parte de su hermana Jenni Rivera, la empresaria confesó que en esa época ella era tímida, introvertida y seria, por lo que cree que por esa razón no saludó ni le sonrió a las fans que la confundieron con La Diva de la Banda, sin contar que en esa fiesta estaba más seria que de costumbre. “Yo no soy súper amiguera, no soy muy sociable ni voy a saludar a todo el mundo y hasta la fecha soy así. Saludo, si conozco a alguien es con respeto, pero no es como que si conozco a alguien nuevo voy a saludar y esa vez no saludé, fui a la fiesta, estaba con mis amigas y luego me vine”, afirmó Rosie Rivera.

¿Qué fue lo que enojó a La Diva de la Banda? La empresaria, quien hace apenas unos meses compartió su decisión de ya no permanecer por más tiempo en Jenni Rivera Enterprises, comentó que su hermana amaba a sus fans y le enseñó a hacer lo mismo: “Me dijo: ‘de hoy en adelante, cuando yo crezca como artista, tú también crece en tu forma de saludar, de ser más amigable'”. En esa misma ocasión, la cantante le dijo a su hermana que ella sabía que no era ‘creída’, pero muchas personas pensaban lo contrario, precisamente por su timidez, la cual llegaba a confundir a más de uno: “Le doy gracias a Jenni por darme esas lecciones, pero yo aprendí que tenía que ser ‘extra amigable’ y que tenia una responsabilidad no solo por ser la hermana de Jenni, sino por parecerme a ella”.

Algunas personas siguen confundiendo a Rosie con Jenni Rivera y la llaman por su nombre A pesar de que ella misma sabe que hoy en día no se parece tanto a su fallecida hermana, Rosie Rivera confesó que todavía varias personas la siguen confundiendo con ella, incluso la llaman por su nombre: “Pero sí aprendí a tratar a las personas lo mejor que yo pudiera y me pasé, en cuanto yo no quería tomarme foto, me tomaba foto, en que permitía que hicieran y dijeran lo que querían por recordar esa conversación con mi hermana”. “Pero a veces también unos fanáticos se pasan en los comentarios, en juzgar, en maltratar, y yo tuve que encontrar, ya que Jenni se fue, un balance de amar a las personas, no solamente por ser fanáticas de Jenni, sino de amarlas por ser creación de Dios, hijos de Dios, y amar al projimo como Dios me lo manda”.

“Los amo porque ustedes aman a mi hermana”, les dice Rosie Rivera a los fans de Jenni Rivera A punto de terminar con esta revelación, la empresaria dijo también que ama los fans de su hermana porque ellos la aman, además de describirlos como “el amor de la vida de Jenni”, título que le correspondería a Fernie, El Pelón, quien fue su verdadero amor: “También quiso mucho a sus parejas, pero el amor de la vida de Jenni eres tú (refiriéndose a los fans)”, “Aprendí a apreciar eso, pero ahora también he visto que hay límites, que no todo el tiempo tengo que decir que sí, que a veces puedo decir que no, respetuosamente, y no es ser grosera, es ser simplemente decir que no, que puedo, y sí acaso a veces debo decir que no si están pasando mis límites”.

“Quiero honrar lo que mi hermana quiso”, dice Rosie Rivera, ¿lo logrará? En otra parte de este revelador video, la empresaria confesó que quiere honrar lo que Jenni Rivera quiso en vida: “Y me alegra mucho que me parezca a ella y quiero amarlas (a las fans de la cantante) y amarlas como creación de Dios, pero también quisiera que me vieran a mí como creación de Dios, no como un objeto, no como hermana de…”. Rosie Rivera, quien no se considera una ‘artista’, expresó que su talento es predicar y que quisiera que todos se respetaran, no solamente ella y los fans de su hermana, sino que también toda la humanidad como creación de Dios: “Jenni me dio esa lección y la recibí y dije: ‘voy a saludar, voy a sonreírle a extraños, aunque yo no los conozca”.

La mayoría de las ofensas que ha recibido la empresaria vienen de los fans de Jenni Rivera Con un dejo de tristeza, la hermana de Jenni Rivera reconoció que la mayoría de las ofensas que ha recibido vienen de parte de los fans de la cantante, por lo cual para ella es muy difícil seguir al pie de la letra la lección que le dejó La Diva de la Banda. Pero, además de ella, su esposo ha recibido estos ataques. “Donde la mayoría del juzgar, del hablar sin saber, de comentar en la ignorancia, viene de ahí, del grupo de personas que quiero amar, que quiero darles cariño, a mi manera, porque no soy Jenni y no quiero ser Jenni, soy Rosie, y no tengo que ser extrovertida y no tengo que ser sociable”, expresó Rosie Rivera.