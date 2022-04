Rosie Rivera comparte inesperado video en redes sociales

La hermana de Jenni hace desgarradora confesión

Dice que el deseo de su padre es que toda su familia esté unida Días después de que Lupillo Rivera ofreciera una impactante entrevista a Yordi Rosado, ahora Rosie Rivera, hermana de Jenni, comparte desgarradora confesión en la que dice que el deseo de su padre, don Pedro Rivera, es que toda su familia esté unida, y aunque se ve complicado, “algunos de sus miembros están dispuestos a que eso se dé algún día”. Con el título “El mejor regalo es una familia unida”, este video (disponible en su canal oficial de YouTube) tiene a la fecha poco más de mil vistas, y en él la empresaria, que hasta hace apenas una semanas estuviera al frente de Jenni Rivera Enterprises, abre su corazón como hace mucho tiempo no lo hacía. Mucha atención a sus palabras… Rosie Rivera revela que su padre le hizo una petición muy especial Sin esperar, Rosie Rivera confesó que su papá, don Pedro Rivera, pidió un deseo el día que cumplió un año más de vida, en especial a ella y a Juan: “Es algo que no sé si sea posible, pero se lo quiero dar”, dijo la empresaria, quien recordó que en esa ocasión su hermano le hizo una serie de preguntas, por ejemplo, qué cuál sería su mayor anhelo a sus 75 años de edad. “Mi papá normalmente dice: ‘no quiero nada, hij0, quiero salud, quiero trabajar’. Mi papá no recibe regalos. En cualquier Navidad no abre el regalo, está ahí el año que sigue por 6 o 7 meses, el mismo regalo que le vas a dar está envuelto y ahí está, pero me sorprendió que esta vez si pidió algo”.

¿Qué fue lo que le pidió don Pedro Rivera a su hija? A continuación, Rosie Rivera comentó que lo que desea su padre es algo que siempre tiene en su pensamiento y es algo que le rompió el corazón: “Papi dijo que él anhela que toda su familia esté reunida. Creo yo, solo puedo hablar por mí, que yo también anhelo eso, y como madre, entiendo ese anhelo de un padre”. “No me imagino lo que han de sentir mi mamá y mi papá, especialmente cuando mi papá se está reflejando en toda una vida y que el anhelo de él es algo tan sencillo y tan difícil a la vez. Me rompe el corazón escuchar que mi papá pide algo y no se lo puedo dar. Si me pediría un carro, por ejemplo, tengo una solución, puedo trabajar, puedo hacer más videos, escribir otro libro, puedo hacer algo para tener ese ingreso, se me hace posible”.

“Lo que pide papá es tan sencillo, pero a la vez tan difícil”: Rosie Rivera Sin perder la calma, la empresaria insistió en la idea de lo que le pide su padre es algo “tan sencillo, pero a la vez tan difícil”: “Y yo tengo todo el anhelo del mundo de hacerle ese regalo, ese sueño (convertirlo en) una realidad, pero no sé si se puede, yo sé que Dios puede, me imagino que él también lo anhela”. Rosie Rivera reconoció que el hecho de que los hermanos Rivera, así como sus sobrinos, no estén juntos, no es solo responsabilidad de ella, sino que de toda la familia: “Obviamente no podemos controlar a los hermanos, a la familia, a nadie más, no podemos controlar a nadie más, seamos cristianos o no”.

¿Es posible una reconciliación? Segundos después, la empresaria tocó el tema de la reconciliación, donde mencionó que en ocasiones uno tiene que ser el primero en llamar, mandar un texto o un correo o incluso enviar flores, aunque también en ocasiones uno no quiere hacerlo porque tienes tus sentimientos encontrados. “Creo que la paz a veces no tiene qué ver nada con los sentimientos, la reconciiliación no tiene qué ver con los sentimientos, tal vez todavía estás herida, pero la persona que te hirió: tu prima, tu hermana, tu amiga, no te puede sanar, eso solamente lo puede hacer Dios”, dijo Rosie Rivera.

Cree que toda la familia ha fallado En otra parte de este video, que provocó todo tipo de reacciones, Rosie Rivera consideró que toda su familia ha fallado, pero en lo que a ella le corresponde, a pesar de amar fervientemente a Dios, dice que puede que no sea la mejor hermana, hija, tía, mamá o esposa: “No lo soy, cometo errores, y lo único que puedo hacer es pedir perdón e ir mejorando”. “Al escuchar a mi papá decir que eso anhela, que ahora se ha convertido en mi anhelo, no solamente por mí, porque Rosie anhela ver a su familia unida, es mi anhelo, es mejor que los rubíes, mejor que cualquier meta que pueda tener, mi anhelo siempre será, pase lo que pase, tener a mi familia reunida”.

“Que mi papá lo vea con sus ojos” A punto de terminar con este video, Rosie Rivera confesó que lo que más anhela es que su padre, don Pedro Rivera, pueda ver con sus propios ojos, ya sea en su próximo cumpleaños o en la siguiente Navidad, a su familia reunida: “Es posible, va a tomar mucha humildad, que dejemos el orgullo a un lado y que pidamos perdón y que perdonemos”. “Hay muchas cabezas, hay muchos mundos, hay muchos sentimientos, hay muchos errores, hay mucha gente metida, sería padre que solamente fuéramos los Rivera, pero hay mucha gente metida y esa es nuestra culpa, hay muchas opiniones, hay muchas cosas que han sucedido, pero para decirlo públicamente, yo creo que es posible y yo estoy orando por eso”.

Rosie Rivera le pide a Dios una oportunidad para arreglar las cosas con sus hermanos Por último, la empresaria expresó que lo único que le pide a Dios es una oportunidad para verse con sus hermanos y así arreglar sus problemas: “Si Dios presenta la puerta y le abre para una reconciliación, yo estoy dispuesta a caminar, pero no lo puedo hacer yo sola”. “Mi papá ha hecho todo por nosotros y es un anhelo que ahora se vuelve mi pasión el día de hoy de decir: ‘ahora voy a orar más’, si antes estaba orando, ahora voy a orar más para que esta familia esté unida. Tal vez no sea la familia de antes, pero lo que venga, lo acepto”, concluyó Rosie Rivera (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).