Rosie Rivera aparece irreconocible en un video que compartió en redes sociales

La hermana de Jenni Rivera habla sobre los votos de venganza

El clip fue compartido en su cuenta de Instagram

Rosie Rivera, la hermana de Jenni Rivera tiene nueva apariencia. Un gran revuelo ha causado la nueva apariencia de Rosie Rivera, ya que constantemente recibe críticas de los seguidores por su rostro, y esta vez no fue la excepción en un video que compartió en las redes sociales.

A traves de su cuenta de Instagram, la hermana de Jenni Rivera aparece, dando algunos consejos sobre los votos de venganza, donde dice que por actos de venganza se puede sacrificar a seres queridos.

“Votos de Venganza – Reflexión. En nuestra sed de venganza podemos sacrificar a seres que más queremos. Dios es tu Defensor”, con esta frase acompañó el clip publicado.

REFLEXIÓN DE ROSIE RIVERA

“Los votos hechos en momentos de ira, de coraje, donde buscas venganza, pueden costarte mucho más de lo que piensas. A veces estamos molestas y hacemos votos a nosotras mismas como jamás lo perdonaré, jamás le voy a hablar otra vez, nunca volveré a este lugar, esos son votos que haces, son promesas a ti misma, y ya cuando se te baja el coraje no sabes ni como quitar ese voto, quieres volver y hablar con él, pero no quieres perder tu promesa a ti misma”, dijo al principio del video.

“Hay un hombre en la biblia, él estaba muy enojado con un grupo de personas que se llamaban los Amonitas, quería tanto la venganza porque tal vez le habían hecho una injusticia, creía que la venganza lo iba hacer sentir mejor, él hizo un voto a Dios, y le dijo “si tú me das victoria sobre ellos yo prometo sacrificar la primera cosa que sale de mi casa”, agregó Rosie.

“Dios no le dio la victoria por la venganza, porque él no has hecho más que victoriosos, y cuando llega a su casa y lo primero que sale es su hija, su única hija virgen, perdió su legado, perdió a sus nietos, imagínate todo lo que perdió por un momento de ira”, finalizó la celebridad.

