“Yo me pregunto, ¿saldrá también a la luz que Rosie Rivera no indemnizó laboralmente a las familias de los cuatro que fallecieron junto con Jenni? Eso es confirmado. Telemundo tenía una entrevista extensa con ellos donde hablaban de eso, pero Rosie y Juan impidieron que saliera”.

Un escándalo más. Luego de que se revelara que se mandó a hacer una auditoría a Jenni Rivera Enterprises, ahora se asegura que la empresaria Rosie Rivera no indemnizó a las familias de las personas que murieron junto a La Diva de la Banda en un accidente aéreo el 9 de diciembre de 2012 en Monterrey, Nuevo León, en México .

Y luego de que se asegurara que Rosie Rivera no ha indemnizado a las familias de estas personas, se hizo la pregunta si Chiquis Rivera sabrá esto, aparte que a Jacob, o en este caso a su familia, les quitaron una camioneta sin que se sepa la razón.

“Murieron con Jenni, pero nadie los recuerda”

De inmediato, internautas reaccionaron a esta revelación, no sin antes enterarse de algo más en esta misma cuenta: “Yo quisiera saber sí se les pagó el último sueldo ganado, porque trabajaron en La Voz y en el concierto y después murieron, a lo que me platicaron dos de las familias no recibieron el último pago”.

“Por eso se hicieron enemigos de Jessica Maldonado, ella sabe todo, pues ella quería ayudarlos”, “Si, yo recuerdo que la mamá de Jacob, la Sra. Virginia, en una entrevista dijo que nadie la ayudó de la familia Rivera, solo Lupillo, con 25 mil pesos. Murieron con Jenni, pero nadie los recuerda, qué tristeza”,se puede leer en algunos comentarios.