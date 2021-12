“El error que yo cometía ya estando casada, era que si mi esposo quería hacer algo conmigo y eran las 10 de la noche yo le decía: ‘es muy tarde, tengo sueño’, pero en cuanta llamaba Jenni o Lupe yo me iba, le decía a mi esposo ‘me tengo que ir’, y él me contestaba ‘¿no que estabas muy cansada?’, y yo decía ‘pero es Jenni o es Lupe, etc.'”, confesó.

“Las amigas se pueden acabar, la familia se puede distanciar o incluso si no te dejan fallecen. Mi hermana no me dejo, pero falleció, y la tenía a ella en primer lugar pero ahora solo tengo a Abel, y si yo no cultivo esta relación voy a sentirme sola, derrumbada. Cultiva la relación más importante de tu vida que es con tu pareja”, declaró.

Rosie Rivera confesó cómo se siente

En el video, Rosie Rivera alega entre lágrimas lo mucho que ha aprendido mucho durante este año, y también comenta que le dolió darse cuenta que ya no cuenta con el apoyo de algunos de los integrantes de su familia, incluyendo a los hijos de su hermana Jenni.

“Me fijé que mucha gente no está. Ayer me fijé que mucha familia no me sigue, no voy a decir mucho, yo pensé que solo perdí a los hijos de Jenni. Y eso rompe mi corazón. Yo sabía que perdí a Lupe y a Gustavo hace unos años. Y te pones a pensar quién más no cree en mí, y tu mente empieza a rodar”, confesó. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.