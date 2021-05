Tras el revuelo que causó al confesar que dejará de ser la albacea de Jenni Rivera, Rosie Rivera comparte nuevo video

Aquí, la empresaria cuenta cuál será su estrategia a seguir próximamente

“¡Sigo firme!”, aseguró la hermana de la cantante Tras el revuelo que causó hace apenas unos días al confesar que dejará de ser la albacea de su hermana, la fallecida cantante Jenni Rivera, Rosie Rivera comparte nuevo video donde cuenta cuál será su estrategia a seguir próximamente, además de decir que sigue más firme que nunca en esta decisión. Por medio de un video que está disponible en su canal oficial de YouTube, donde cuenta con más de 83 mil suscriptores, la empresaria mencionó los pasos que seguirá para despedirse de la manera correcta sin poner en riesgo el legado de La Diva de la Banda. ¿Ya se arrepintió? Rosie Rivera mencionó que, después de hablar con los abogados y los manejadores que dejó Jenni Rivera, además de hacerlo con algunos miembros de su familia, entre ellos sus papás y varios de sus hermanos y sobrinos, dejar de ser la albacea no es la mejor opción por este momento. “Mientras yo sea albacea de Jenni Rivera, seré presidenta de Jenni Rivera Enterprises, pero no tengo que estar a diario con eso, lo que me da a mí una oportunidad que me da una esperanza, ya veo la luz al final del tunel, porque puedo y voy a ‘agarrar’ a gerentes para Jenni Rivera Enterprises y Jenni Rivera Fashion”, expresó la empresaria (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Rosie Rivera recibirá una gran ayuda Luego de que elija a las personas que se encarguen de las empresas de su hermana, Rosie Rivera comentó que esto le ayudará a ella para no estar al cien por ciento manejando las cosas a diario, además de darle libertad física, espiritual y emocional para hacer sus propias cosas. “Yo siento que lo que hemos hecho Juan (su hermano), la familia y yo es satisfactorio, aún más de lo que se esperaba, y yo creo que ella (Jenni Rivera) no quisiera que me quedara en un lugar donde no quiero estar. Amo a mi hermana, amo lo que hago, pero por un tiempo no lo amé, lo odié muchísimo”.

Comparte anécdota con Juan Rivera De buen ánimo, la empresaria contó la ocasión en que su hermano Juan Rivera le preguntó si no le gustaba lo que estaba haciendo por Jenni, ya que se encontraba en un momento muy frustrante para ella, a lo que respondió que sí, “pero no con la familia que tengo”. “Amo a mi familia, pero no creo que es fácil para ningún negocio que se mezcle tu familia, ya sea tu esposo al que adoras o tu hermana que es tu mejor amiga, puede ser difícil porque son decisiones emocionales, y lo que hemos visto es que es mejor que sea un gerente que no esté emocionalmente conectado con Jenny ‘Chay’ (como le decían de cariño a La Diva de la Banda)”.

Rosie Rivera tendrá la última palabra A continuación, la hermana de Jenni Rivera dijo que está segura que una persona externa a la familia puede desempeñar un mejor papel en las empresas de la cantante, además de que está súper entusiasmada por lo que viene para Jenni Rivera Enterprises. “Todavía no tengo a la persona, estamos haciendo una lista de personas que queremos entrevistar, va a hacer en grupo, pero al final esa decisión será mía”, comentó, además de pedir que oren por ella porque se trata de una decisión muy grande.

“¿A quién le importa una muchacha que es predicadora?” Antes de cualquier cosa, Rosie Rivera aclaró que la persona que ocupe su lugar será un empleado al que se le pagará como tal, como en cualquier otra empresa, además de que ella ya no tendrá que responder a preguntas sobre su propio dinero. “Se me hace tan loco que en programas como El Gordo y La Flaca pusieron cuánto vale mi casa. ¿A quién le importa una muchacha que es predicadora, desde cuándo? Entiendo si es una artista o equis, pero por el lugar donde me puso Jenni y Dios son las cuestiones que he tenido que contestar y ya no quiero ni debo contestar y ahora puedo hacer lo que yo quiero”.

“Siempre estaré involucrada a Jenni Rivera Enterprises”, aseguró Rosie Rivera En otra aclaración que considero necesario hacer, dijo que siempre estará involucrada a Jenni Rivera Enterprises, ya que es albacea del legado de su hermana, y dejará de serlo cuando al hijo menor de la cantante, o en este caso, a todos, se les entregue todo su dinero. “Ese es dinero de ellos, es algo que siempre han cuestionado, cosas ridículas como ‘Rosie cobra renta’, no era para mí, era para ellos, para que no se gastaran, o malgastaran, el dinero que tenían ahorita y que luego a los 35 años tuvieran menos”.

Recuerda plática que tuvo con Jenni Rivera Y cuando nadie lo esperaba, Rosie Rivera contó que Jenni Rivera siempre quiso que sus hijos (Chiquis, Michael, Jenicka, Jacqie y Johnny) vivieran sus sueños y se mantuvieran motivados, pues a veces “el hambre y el dolor” pueden motivar a alguien a salir adelante. “Dicen que hay tres cosas que te motivan: una bolsa vacía, un corazón quebrantado o una pasión, esas tres cosas te motivan a salir adelante, y obviamente no quiero que (sus sobrinos) estén quebrantados o que no tengan dinero en su bolsillo, quería meterles esa pasión por salir adelante”.

“Yo les pagaba renta a ellos” En otra confesión, Rosie Rivera aseguró que, contrario a lo que muchos pensarían, ella les pagaba renta a sus sobrinos: “Cuando se vendió la casa (de Jenni Rivera), porque ya no les funcionaba, se repartió, y la persona que pagó renta, ellos tuvieron más que les sobró, fue enseñarles cómo manejar su dinero”. “Unos medios de comunicación han malinterpretado las cosas, o cuando solo tienen la historia de alguien más, y eso es lo que se me hace súper difícil estar en esta posición, pues siempre están contando parte de la verdad o la mezclan con una mentira o simplemente es un chisme y yo no tengo el tiempo ni el deseo de aclarar todo lo que dicen los medios”.

Rosie Rivera: “Jenni lo sabía antes de que se fuera” Respecto a lo que ella siempre anheló de la empresa de su hermana, fue contar la historia de La Diva de la Banda en una forma que glorifique a Dios: “Eso es lo que hago y Jenni lo sabía antes de que se fuera. Todo lo que yo hago, intento honrar a Dios”. La empresaria insistió en que durante todo este tiempo ese ha sido su propósito, tanto con la serie Mariposa de barrio como con el libro de Jenni Rivera y con cualquier producto que salió a la venta, aunque no todo lo maneja ella, sino que tiene un equipo que la apoya.