Luego de platicar varias cosas que pasaron en las playas de Zihuatanejo, en México, Rosie Rivera se expresó así: “¿Se acuerda cuándo mi mamá le hacía el desayuno y yo me sentaba con usted? Usted siempre me decía: ‘véngase, mi niña’, estaba chiquitita, tenía 5, 6 o 7 años, y luego estornudaba todo el desayuno”.

Cuando nadie lo esperaba, la hermana de Jenni Rivera comenzó a llorar

“Eso lo guardo en mi corazón, ese amor que usted me enseñó, tan puro, como que no me tenía asco”, dijo Rosie Rivera recordando esta anécdota con su padre en el justo momento que comenzó a llorar: “Como que no había problema que se iba a guardar, usted no tenía una lista de que ya lo había arruinado 3 días seguidos”.

“Todos los errores que ha hecho uno y usted nos sigue queriendo y dejando hacer lo que queremos, antes nos regañaba, pero ya no, y a mí menos que los demás me regañaba, pero se me hizo muy bonito, y cuando yo me sentaba con usted, me hacía preguntas, pero más que preguntas, era una declaración: ‘¿qué vas a hacer cuándo seas grande, qué quieres hacer, mi niña?”.