Rosie Rivera revela la difícil decisión que tomó

Dejará atrás a su familia, en especial a su madre y a sus hermanos Juan y Pedro

“Me voy a da un respiro de este ambiente tóxico” Se quiere alejar del ambiente toxico en el que está. Rosie Rivera, hermana de la fallecida Jenni Rivera, confiesa la difícil decisión que tuvo que tomar para proteger su salud mental, la cual se ha visto fuertemente afectada debido al revuelo de la prensa y los diversos problemas que la familia Rivera a enfrentado desde hace varios años. Actualmente, la familia Rivera se ha convertido en una de las dinastías más polémicas y criticadas en redes sociales, y es que desde la muerte de Jenni Rivera en el año 2012, los problemas de la familia han ido cada vez más en aumento, a tal grado de que se encuentra dividida y alguno de ellos ni se hablan. LA DIFÍCIL DECISIÓN DE ROSIE RIVERA Ante este panorama tan complicada, la hermana de Jenni y Lupillo, Rosie Rivera, ha decidido tomar una drástica decisión para alejarse de todo este tan dramático “y toxico” ambiente, el cual le ha afectado fuertemente en su salud mental. La empresaria ha decidido mudarse e irse de Los Ángeles. De acuerdo con la revista People en español, fue a través de redes sociales en donde la estadounidense, quien dicho sea de paso manejaba todas las empresas de su hermana Jenni Rivera tras su muerte, reveló que se estará mudando de Los Ángeles, lugar en el que ha vivido toda su vida.

ROSIE RIVERA TOMA ‘DRÁSTICA’ DESICIÓN PARA ALEJARSE DEL AMBIENTE TÓXICO A través de un video publicado en redes sociales, Rosie Rivera anuncio la drástica decisión de mudarse de Los Ángeles para así poder sanar sus heridas internas y alejarse de todo “el ambiente tóxico” en el que ha estado envuelta en los últimos años, ¿tendrá algo que ver sus problemas familiares? “No quiero estar aquí en Los Ángeles, es un ambiente tóxico, que no es saludable para mí” argumentó Rosie Rivera con texto citado por el portal People en español, tras esto, la hermana de Jenni aclaró que no se trataba de una situación en específico, sino más bien de muchos factores que ha vivido en los últimos años.

“YA NO QUIERO ESTAR AQUÍ” REVELA LA HERMANA DE JENNI RIVERA AL TOMAR DRÁSTICA DECISIÓN Rosie Rivera, hermana de Jenni, declaró que una de las primeras cosas por las que había tomada la decisión de mudarse de Los Ángeles, era para poder sanar ella misma, y respirar nuevos aires, ya que el ambiente en el que ha estado en los últimos años no ha sido el idóneo para ella: “Y no estoy hablando de nada en específico, simplemente lo que he vivió en estos últimos años. Ya no quiero estar aquí, quiero salir de este ambiente para poder sanar. No solamente de que quiera salir, necesito salir de este ambiente”, señaló la empresaria con lagrimas en los ojos.

“ÉRAMOS UNA FAMILIA BIEN CHIDA” LOS MÚLTIPLES PROBLEMAS DE LA FAMILIA RIVERA Cómo bien se mencionó con anterioridad, y a pesar de que Rosie Rivera no señaló en específico algún motivo, no es un secreto los innumerables problemas que la familia Rivera ha enfrentado desde hace varios años, en donde incluso su hermano Juan Rivera afirmó que antes no eran así las cosas: “La realidad de las cosas es que cuando estás en ese momento es difícil decir que todo va a estar bien. Éramos una familia tan chida, tan divertida, tan espontánea, tan feliz, tan unida, tan fuerte y ya no hay nada, ya no existe eso”, dijo Juan Rivera, quien insistió en que no sabe cómo le esté yendo a Lupillo, a quien no ve desde hace más de un año, y con quien ha tenido varios encontronazos.

ROSIE RIVERA REVELA QUE “NO HA SUPERADO LA MUERTE DE JENNI” Siguiendo con Rosie Rivera, la empresaria afirmó que no sabe si realmente aún ha sanado la muerte de su hermana, la gran Diva de la Banda, Jenni Rivera, a tal grado de que muchas veces no puede tocar ese tema sin comenzar a llorar: “No sé si he sanado la muerte de mi hermana completamente, creo que no, creo que tengo mucho que sanar, porque a veces no puedo hablar de ella sin llorar, y ya pasaron nueve años de esto”, confesó Rosie en donde reveló la decisión de mudarse de California a unn lugar nuevo y “desconocido”

“TENGO QUE SANAR MUCHAS COSAS” ROSIE RIVERA CUENTA LA DESICIÓN DE MUDARSE E IRSE DE LOS ÁNGELES El portal People en español mencionó que esta decisión que Rosie Rivera tomó de mudarse de Los Ángeles no era permanente, ya que la tía de Chiquis Rivera sí planea regresar cuando ella se encuentre lista de volver al lugar que la vio crecer: “Los Ángeles para mí ya no es el lugar por el momento. Pienso volver, per cuando ya esté sana”. “Tengo que sanar muchas de las cosas que he vivido en este tiempo con los fanáticos de mi hermana, con los medios, con mi familia, con negocios, con cosas que yo he hecho” reveló la empresaria estadounidense. Cabe destacar que Rosie ha sido una de las más atacadas en redes sociales debido a que muchos argumentan que ha sido “gracias al dinero de Jenni” que ella ha logrado lo que tiene.

“HAY MUCHO DOLOR Y TENGO QUE SALIR DE AQUÍ” CONFIESA CON LÁGRIMAS EN LOS OJOS Tras esto, Rosie Rivera comentó que no le echaba toda la culpa a su entorno, sino también puede ser por ella: “A veces somos las que arruinamos el ambiente. No podemos culpar a todo el mundo y no todo el mundo es malo… Hay mucho dolor y tengo que salir de este lugar”. La hermana de Jenni Rivera confesó que esta decisión de mudarse fue muy difícil para ella, más que nada porque se alejaría de los seres queridos que ella ha amado toda su vida, y de los cuales sigue teniendo una hermosa relación, la cual no quisiera perder por la distancia… ¿quieres saber de quienes se tratan? Continúa leyendo la siguiente página.

LAS PERSONAS QUE DEJARÁ ATRÁS A RAÍZ DE LA DECISIÓN DE MUDARSE DE LOS ÁNGELES Las lagrimas comenzaron a surgir cuando Rosie Rivera reveló que “tendrá que dejar atrás” a su madre Rosa Saavedra y a sus hermanos Juan y Pedro Rivera, admitiendo que será muy difícil para ella ya no tenerlos tan cerca, y aunque esta decisión de mudarse era muy difícil, confiaba en que todo saldría bien: “A veces la decisión correcta es lo que más te da miedo en el mundo, pero es lo correcto”. “Estoy tomando un gran paso de fe para mudarme e irme de Los Ángeles. Siento que me estoy tirando de un avión. Obviamente tiene paracaídas, obviamente voy a estar bien y no voy a morir, estoy entusiasmada pero tengo miedo”, confesó a través de redes sociales la empresaria.

“ESTOY DEJANDO ATRÁS ALGO SUMAMENTE VALIOSO” Para ir finalizando, Rosie Rivera reveló que a pesar de que esta decisión de mudarse era muy complicada para ella, ya que dejaría atrás algo muy valioso, tales como los momentos vividos, sus seres queridos, los cuales ya no vería como antes, era algo que sabía la iba a ayudar: “Estoy en expectativa de la grandeza que vendrá de este gran riesgo, pero reconozco que lo que estoy dejando es algo sumamente valioso, pero es tiempo”, señaló. Y aunque la hermana de Jenni no especificó el día de su mudanza ni al lugar al que se irá, muchos afirman que se trata de Texas. VIDEO ROSIE AQUÍ

¿TAMBIÉN JUAN RIVERA SE IRÁ? Cabe mencionar que no fue hace mucho cuando también su hermano Juan Rivera le había mencionado a Doña Rosa la posibilidad de el también mudarse a otro lado, igual también tenía como destino irse a Texas, sin embargo el también productor musical no confirmó esta noticia, ya que solo estaba en pláticas. Durante un video, se lograba observar a la señora Rosa con un semblante bastante triste, mientras que Juan le revelaba a que estaba pensando en mudarse a Texas, causando una gran sorpresa en la señora, esta decisión se derivó de la esposa de Juan, quien desde “hace varios años quería irse para allá” ¿Será que Juan Rivera también informe que se mudará en algún momento?