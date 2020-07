Rosie Rivera celebra sus 39 años enseñando sus carnes

La empresaria compartió su festejo en sus historias de Instagram

La celebración se realizó un día después del cumpleaños de su hermana, la fallecida cantante Jenni Rivera

A un día del cumpleaños de Jenni Rivera, su hermana, la empresaria Rosie Rivera, celebra sus 39 años enseñando sus carnes.

Por medio de sus historias de Instagram, las cuales retomó el periodista argentino Javier Ceriani en su cuenta oficial de Instagram, Rosie Rivera deslumbró a los internautas al dejarse ver en traje de baño enseñando sus carnes.

En primer lugar, en esta publicación, la empresaria Rosie Rivera, quien se encarga de administrar los bienes de Jenni Rivera, muestra algunos de los arreglos florales que recibió como regalo de cumpleaños, y después, comparte un bello paisaje en el mar desde la embarcación en la que se encuentra, y al mismo tiempo, suena de fondo el tema Quisieran tener mi lugar, que interpretara La Diva de la Banda.

Después de enseñar una original foto de su rostro dividido en dos partes, se puede ver a Rosie Rivera echándose un clavado desde la embarcación enseñando sus carnes, para luego decir que ya llegó a los 39 años de edad y decir que el lugar en el que se encuentra está hermoso.

Cabe recordar que en anteriores ocasiones la empresaria ha confesado que se sometió a varias cirugías para bajar de peso y así lucir una espectacular figura. También, Rosie Rivera es amante de usar fajas en la cintura, tomar vitaminas, hacer ejercicio y llevar a cabo dietas alimenticias.

Y después de ver este video, seguidores de la cuenta de Instagram de Javier Ceriani se dieron el tiempo de dar sus puntos de vista sobre el festejo de cumpleaños de Rosie Rivera: “No me cae bien”, “Se me hace muy falsa”, “Síguete gastando el dinero de tu hermana”.

Un internauta se le fue con todo a la empresaria. “¿Quién es Rosy? ¿Canta? ¿Actúa? ¿Es empresaria? ¿Qué hace esa mujer?”, mientras que alguien más dijo: “Ah, caray, 39. Desde que salió en Rica, famosa, dice que tiene treinta y tantos. Si yo soy más chica que ella y ya cumplí 40… Está igual que su lipo (ah no, fue solo ejercicio)”.

“¿Pero que esta mujer no es cristiana? Según se sabe, los versículos de la Biblia al derecho y al revés, una cristiana amadora de Dios, no hace lo que ella hace!!! Es muy banal esta mujer”, “Es súper materialista, todo es dinero para ella”, “La que se aventó no fue ella, fue doña Rosa”, “Como si nada, ¿y qué pasa con Quédate en casa y el distancimento social?”, “No la soporto, esta vieja cag… diablos”, “Y esa vieja, ¿aparte de ser la hermana de… por qué es famosa? Porque talento no tiene. ¿Belleza? Menos”, “No hay pierde, mismo cuerpo de los Rivera, tanto ha gastado en cirugías y no hay cambio”, expresaron otros usuarios.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ