La empresaria aconseja no hacer caso a malos comentarios

Consciente tal vez del ‘hate’ que recibe en redes sociales, el cual se hizo más grande cuando su sobrina Chiquis reveló que alguien muy cercano a ella robó 80 mil dólares de las empresas de su madre, Rosie Rivera compartió un video donde invitó a sus fans a no hacer caso a malos comentarios.

“¿Creen que con un comentario voy a decir: ‘tienen razón, esa persona grosera e irrespetuosa me hizo pensar’? No , así no funciona”, dijo la hermana de Jenni Rivera, quien no se imaginó lo que le dirían a continuación: “Nada de comparación a la reina Jenni Rivera, ridícula”, “Pues si no te hicieran pensar, ni harías este video”, “¿Y entonces para qué lo publicas? Sabes que si no lo publicas no existe”, “Cuando lee los comentarios, es porque le duele que le digan sus verdades” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).