Rosie Rivera sale en un video sin maquillaje y le dicen que se parece a Lupillo

Explica lo que hace durante su cuarentena y da mensaje de la biblia

Algunas personas la defendieron de algunas agresiones recibidas

Rosie, la hermana de la famosa cantante Jenni Rivera, aparece en un video en el que explica lo que hace durante esta cuarentena aplicada para contener el coronavirus, pero no le va tan bien, la gente le dice que se ve demacrada y que se parece a Lupillo, a lo que ella contesta de manera afirmativa en la comparación con su hermano

El material lo subió a través de su cuenta personal de Instagram @rosierivera con una duración de 13 minutos, hasta la tarde de este 26 de marzo de 2020, tenía más de 216 mil reproducciones y 765 comentarios, de los cuales te dejaremos algunos así como parte de la explicación que da a sus seguidores.

En la publicación, Rosie Rivera colgó el siguiente mensaje: “Sigue orando, sigue la ley, y cuídate físicamente. Tendremos fe en lo positivo y que todo saldrá bien. Todo lo que el enemigo quiere usar para mal, Dios lo usa para bien”.

Esta es una parte de lo que dijo en el video, mismo que puedes ver completo en su cuenta de Instagram: “Hi, ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo en estos días? Yo les voy a enseñar lo que yo estoy haciendo durante mi cuarentena. Nos han recomendado no hacer reuniones de 10 personas o más”.

Es importante señalar que en el video se le ve con una bata, con el cabello recogido, sin maquillaje, lo que orilló a las personas a decirle que se veía un tanto descuidada y que se parecía a Lupillo Rivera.

El mensaje continuó: “En mi casa lo estamos haciendo con 10 o menos, leemos la biblia, estoy haciendo meditaciones de paz para sentirme mejor, pero también estoy tomando agua caliente porque dicen que el coronavirus no le gusta lo caliente, yo no creo que lo tenga, pero estoy haciendo nuevos hábitos, con agua caliente, una cucharada de aceite de oliva, un limón y poquita sal de Himalaya”.

Fue entonces que la hermana de Jenni Rivera comenzó a recibir comentarios sobre su desatención: “Rosie eres muy linda, pero arréglate un poquito para que nos demos cuenta, te miras como enferma, ya van varios videos que veo tuyos y siempre te veo demacrada, floja, ojerosa y sin ilusiones nena. Te lo digo como tu público que te quiere y me gustaría verte linda”.

De inmediato la hermana de la Diva de la Banda le respondió: “Es todo lo contrario… tristemente el mundo usa excusas para no escuchar la palabra de Dios. Cierra los ojos y escucha el mensaje y verás que hay paz, fe, esperanza, amor y soy feliz. Me encanta mostrar que soy quien soy y me amo”

Y continúa: “Porque quiero que otros que se sienten mal de su físico también vean hacia adentro y sepan que la belleza viene el corazón. Hay páginas muy buenas de belleza, esta es de fe, vida, Dios, amor propio”.

“Las ojeras son de herencia y con orgullo las muestro porque amo mis ancestros, las manchas son paño de mis hijos y las muestro con amor porque son mi sol, la cara delgada? Pues gracias 🙂 es una bendición 🙂 gracias por tu sugerencia pero en esta y todas las otras que me dicen ponte maquillaje (llevan años y aún no les haré caso) sonrío y me amo por mis ovarios”.