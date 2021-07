Cuando alguien le pidió que posara para una fotografía, con gusto accedió. Cada vez más, el evento iba tomando un mejor ambiente, algo que no pasó desapercibido para ella, quien prefirió sentarse cómodamente en un sillón. La prensa no obtuvo ninguna declaración.

En ese momento, la empresaria optó por tomar su celular y mandar un mensaje mientras se le seguía preguntando por su libro: “Dannos aunque sea algo pequeño, por favor, no te queremos incomodar”, se le dijo a Rosie Rivera y nada, no reaccionó.

Una persona no se quedó con las ganas y se expresó de la siguiente manera: “Payasa, la verdad le dan mucha importancia, ¿será por qué le hablaste en español? Ya sabes que no iba a dar entrevistas a programas en español. Hubieras sacado más tu english, Nelssie”.

“No me explico cómo, si no sabe lidiar con la prensa después de que ellos hacen los escándalos. Deben saber que su talento, si es que tiene alguno, ya los chismes los superaron, entonces pues a apechugar y aclarar y aclarar y aclarar. Dime que te sientes importante sin decirme que te sientes importante”.

Dicen que la prensa también debe ignorar a Rosie Rivera

Parecía que las críticas para Rosie Rivera no terminarían nunca: “La prensa también la debería ignorar ya y no pedirle entrevista, a ver si no los busca ella sola después, para que se le baje lo sangrona”, “Que Dios me perdone, pero esa señora según ella muy cristiana y de cristiana no tiene nada”.

“Al rato que esté como el Lupillo sin que nadie los pele: un libro gratis con la compra de dos tacos y una soda”, “Se pasa de mamila, en serio, es famosa gracias a ser la hermana de La diva de la banda, la gran señora Jenny Rivera, si no nadie la pelara y sería cualquier mortal”, se puede leer en algunos comentarios.