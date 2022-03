En todo momento, don Pedro Rivera, quien hace apenas unas semanas asustó a sus seguidores luego de que se subiera a la montaña rusa, se la pasó grabando con su celular, aunque no pudo evitar su enojo (o sorpresa) al enterarse que las varitas de Harry Potter hacían magia.

Acostumbrado a emociones más fuertes, el papá de Jenni Rivera se sintió algo decepcionado por esta atracción, que para él resultó muy diferente a otras en las que se ha subido. Tanto Rosie Rivera como Juan Carlos no pudieron dejar de sorprenderse por la reacción de don Pedro Rivera: “Mi apá está aburrido”, dijo la empresaria.

Luego de recorrer parte de este centro de diversiones, los integrantes de la Familia Rivera (quienes por lo menos en este video dejaron constancia que se llevan de lo mejor) se subieron a la montaña rusa, Rosie Rivera acompañando a su papá, don Pedro, quien no podía dejar de grabar todo lo que hacía.

Don Pedro Rivera le da una lección de humildad a su hijo

Tras decidir que irían a una atracción con temática de la película Jurassic Park, Juan Carlos le comentó a su padre que le compraría unos tenis del basquetbolista Michael Jordan, a lo que don Pedro Rivera le respondió de la siguiente manera, dándole una lección de humildad al joven:

“¿Qué le hace, hijo? Pisamos igual ella y yo, y todos pisamos igual, estos me costaron 29 dólares y ando muy a gusto con ellos”, expresó el productor musical, quien no disimuló su enojo cuando su hijo le aseguró que con otros tenis se sentiría más a gusto: “Es lo mismo, la ropa no hace la personalidad, hijo”.