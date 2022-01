Tras haber sido ‘señalada’ por Chiquis, Rosie Rivera reaparece en redes sociales

Mientras crece el escándalo, la hermana de Jenni Rivera aparece maquillándose y la atacan con todo

“Esta mujer desespera, la quiere hacer de psicóloga”, expresan usuarios

¿Se defendió de las acusaciones en su contra? Tras haber sido ‘señalada’ por Chiquis de que alguien ‘cercano’ a ella había robado 80 mil dólares de la empresa de Jenni Rivera, Rosie Rivera reaparece en redes sociales maquillándose, mientras crece el escándalo, pero la atacan con todo.

A través de su canal de YouTube, donde cuenta con más de 106 mil suscriptores, la hermana de Jenni Rivera compartió un video con el título “Hablemos de nuevas metas mientras me maquillo”. Anteriormente, había asegurado que no hablaría más de los problemas que se viven en su familia, pero eso es inevitable…

“La duración de las batallas y de las victorias depende de cada quién”, dice Rosie Rivera

De buen ánimo, a pesar de la situación por la que está atravesando su familia, Rosie Rivera comenzó este video, el cual se trató de una transmisión en vivo en sus redes sociales, diciendo que estaba pasando por un momento difícil en su vida, pero que no pretende que todo sea perfecto.

“Hay momentos difíciles en las vidas de todos y lo que yo hago cuando estoy pasando por un momento difícil es que me retiro y me pongo menos trabajo y me enfoco en sanar, ese es mi enfoque de este año”, expresó la empresaria, sin referirse en ningún momento a los señalamientos de su sobrina Chiquis.