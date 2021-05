Hace apenas unos días, Rosie Rivera anunció que dejará de ser la albacea de su hermana Jenni Rivera

La empresaria fue captada en reciente evento y tuvo una inesperada reacción con la prensa

“Vieja naca y ridícula”, le dicen algunos usuarios Lo que faltaba. Luego de que confesara que dejará de ser la albacea de su hermana, la fallecida cantante Jenni Rivera, la empresaria Rosie Rivera es fuertemente criticada por la reacción que tuvo con la prensa en reciente evento en el que estalló enojada con ellos. A través de las redes sociales de Chica picosa, que retomaron de la cuenta de Instagram del programa Despierta América, se puede ver un video del momento justo en que varios periodistas abordan a la hermana de La Diva de la Banda quien está de espaldas en una especie de stand publicitario. “Vieja naca y ridícula”, le dicen a Rosie Rivera Aunque se le preguntó de la manera más amable que diera sus impresiones sobre el evento en el que estaba presente, Rosie Rivera solamente atinó a dar la espalda sin emitir ningún comentario, y a la pregunta del reportero de Despierta América, prefirió hacer caso omiso. “¿Por qué son así?”, respondió la empresaria con evidente molestia, aunque en ese momento reaccionó y así se expresó: “Estoy muy feliz, gracias por estar aquí, que Dios los bendiga, gracias por apoyar a Jacqie, no voy a contestar preguntas, pero gracias por estar (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“¿Me pueden dejar en paz?”, le pide Rosie Rivera a los reporteros De mejor humor, Rosie Rivera aclaró que no quería dar entrevistas en esa ocasión, pero como se encontraba en un lugar público, “no la iban a dejar en paz”. Y cuando un reportero le agradeció por lo que está haciendo cada viernes en su canal de Youtube, la empresaria fue tajante… “Por favor, ¿me pueden dejar en paz? Por favor se los ruego, yo estoy con mi público, por favor, ¿me pueden dejar en paz? Se los pido”, dijo la hermana de Jenni Rivera retirándose en ese momento ante la mirada de sorpresa de los reporteros quienes no entendían su actitud.

“Qué hue… ver a esa gente” No pasó mucho tiempo para que seguidores de esta cuenta destrozaran en críticas a la empresaria, quien recientemente confesó que dejará de ser la albacea de su hermana Jenni Rivera: “Ay no, qué huev… ver a esa gente”, “Su único talento fue ser la albacea de Jenni”. “¿Qué cosa tan importante puede hacer o aportar?”, “Ojalá un día si la dejaran en paz y que nadie fuera cuando convoque a la prensa, para cuando tenga algo que promocionar para ver si se porta así”, “Vieja naca y ridícula”, “Pin… viejilla odiosa”, reaccionó la gente ante ‘la grosería’ de la hermana de Jenni Rivera.

“Se cree la víctima” Shy Gutiérrez, uno de los reporteros que estuvo presente en este evento, tenía mucho por decir sobre el desplante de Rosie Rivera y así se expresó: “¿Qué pasa, qué tienes corazón? Uno todavía muy amable con esta mujer y la forma que se portó y luego va y echa mentiras en su en vivo. Solamente le hicimos una pregunta y después la dejamos en paz y no como ella dice en su en vivo. Se cree la víctima”, expresó. “Ay, qué flojera, ¿por qué no dice eso cuando van a tener un concierto y van a cobrar? Que la dejen en paz y que nadie vaya. No sé por qué se da golpes de pecho de cristiana si Dios era humilde y ella no tiene nada de eso”, se puede leer en más comentarios de la gente indignada.

Rosie Rivera da su versión de los hechos En otra publicación que está disponible en la cuenta de Instagram de Chica picosa, la cual está a punto de llegar a las 14 mil reproducciones, la empresaria dio su versión de los hechos de lo que pasó entre ella y algunos miembros de la prensa. También, se asegura que el esposo de su sobrina Jacqie golpeó al reportero Shy Gutiérrez. “Quiero hablar con ustedes sobre algo que acaba de pasar aquí. Estoy frustrada y un poco molesta, solo quería explicarles a ustedes, mis seguidores, por qué tal vez lo van a ver en los medios, que es lo triste, que ven una parte de la historia”, comenzó asegurando al interior de su coche.

La empresaria estaba apoyando a su sobrina Jacqie y a su sobrina La empresaria comentó que ella se encontraba en el evento de su sobrina Jacqie Rivera y que estaba muy feliz porque mucha gente fue a apoyarla, además de que otras personas pusieron “tienditas” para ofrecer diferentes artículos a la venta y eso la tenía muy contenta: “Tenemos una tiendita para Jenni y si alguien compra yo le digo gracias y ahí estaba firmando, dando mi cariño, tomándome fotos y mi hija Kassandra tiene una línea de pestañas y pues estoy ahí con ella apoyándola y llegan los medios”, continuó expresando Rosie Rivera.

“Yo entiendo que mi familia es famosa”: Rosie Rivera Con algo de frustración, como le aseguró líneas arriba, la hermana de Jenni Rivera dijo que ella le dijo a los reporteros que no quería dar entrevistas y se escondió un poco, y al dejarla en paz por un momento, ella se confió, pero aún habría más de esta historia. “Cuando no están las cámaras prendidas, yo les digo: ‘no quiero’ y les digo lo más amable que puedo: ‘hoy no quiero hacer entrevistas’. Yo entiendo que mi familia es famosa, yo entiendo que por eso y el lugar que me dejaron, hay cierta fama heredada”, dijo.

“Yo me veo como predicadora” Rosie Rivera quiso dejar en claro que ella, más que ser una celebridad como otros miembros de su familia, se ve a sí misma como predicadora: “Yo quiero amar a la gente, yo quiero estar cerca de la gente, y los medios a veces confuden eso”, aseguró tajante la hermana de la Diva de la Banda . A continuación, la empresaria aseguró que si concede entrevistas es por algo relacionado a su hermana Jenni Rivera o está preparada o de verdad quiere dar la entrevista, pero hay veces, como en esta ocasión, en que simplemente no quiere dar entrevistas.

“Si alguien te dice que no, pues es un no”: Rosie Rivera Ya casi para dar por concluido este tema, Rosie Rivera aclaró que el reportero del programa Suelta la sopa entendió su postura y se retiró amablemente, lo que no ocurrió con otros periodistas a los cuáles no identificó, pero que igual los ama a todos ellos porque son personas. “Pero no quiero a veces hacer entrevistas. Cuando estaba apoyando a mi hija, los medios estaban como a un lado y yo les digo que no quiero y me escondo y me dejaron en paz, porque cuando le dices que no a alguien, mi creencia es respetar. Si alguien te dice que no, pues es un no”.