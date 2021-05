Rosie Rivera da una inesperada noticia

La empresaria dejará de ser la albacea del legado de su hermana Jenni Rivera

“A veces le he tenido coraje a mi hermana”, expresó A poco más de 8 años del sensible fallecimiento de la cantante Jenni Rivera, quien murió en un accidente áereo en Monterrey, Nuevo León, en México, su hermana Rosie Rivera da una inesperada noticia: dejará de ser la albacea de su legado. Por medio de su canal oficial de YouTube, donde tiene a la fecha más de 80 mil suscriptores, la empresaria compartió un video donde expresa que “después de muchos años, quiere volar con sus propias alas por ella, por sus sueños y por su familia“. “A veces le he tenido coraje a mi hermana”, dice Rosie Rivera sobre Jenni Luego de dar la bienvenida a sus seguidores, y a los de su hermana, Rosie Rivera fue tajante al decir que habrá un cambio y que ya está lista: “Si ustedes me han seguido todo este tiempo, han visto como de vez en cuando explico lo difícil que es ser albacea de Jenni Rivera”. Tranquila, la empresaria adelantó que renunciara más adelante, pero que desde hace varios años está preparando su salida, y aunque aclaró que ama trabajar por su hermana, está consciente que no es su único propósito (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Rosie Rivera “ya se cansó” Además, Rosie Rivera sabe que haber trabajado en el legado de su hermana es un asignamiento que le dejó Dios, a través de Jenni Rivera, para hacer un impacto positivo en el mundo, aunque mucha gente no lo entiende y ella ya se cansó. “Cuando Jenni cantaba esa canción (‘Detrás de mi ventana’, que incluyé la frase ‘ya me cansé’) la entiendo tanto y le decía: ‘hermana, estoy cansada’. Cuando dice ‘paloma negra, quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera’, me dan ganas de llorar porque yo anhelo ser libre”.

“Yo no soy una mujer libre” “Yo no soy una mujer libre, no porque Cristo no haya muerto por mí, y eso es lo más frustrante, yo conozco la libertad, batallé mucho tiempo para ser libre en mi vida, en mis emociones, libre de la depresión, libre del trauma del abuso sexual”, expresó la hermana de Jenni Rivera. La empresaria recordó que, tras la muerte de La Diva de la Banda, fue “aventada” de la noche a la mañana “a lo público” y ya no pudo ser libre porque no pudo ser ella misma al tener todos los ojos puestos sobre cómo estaba manejando el dinero y los negocios de Jenni Rivera, incluso a sus sobrinos.

La trataron como si fuera la albacea de la Familia Rivera Rosie Rivera confesó que incluso en un momento de su vida fue tratada como si fuera la albacea de toda la Familia Rivera: “Cuando Lupe se peleaba con Gustavo, Rosie tiene que dar una opinión porque es la albacea, no, ellos son adultos, es más, yo soy la mujer menor”. “En una familia mexicana, la mujer menor no tiene mucha voz y yo estaba impuesta a no tener voz y ahora todas mis decisiones están en el ojo del huracán, toda mi vida completa, mi matrimonio, mis hijos, mis ingresos, todos quieren saber qué traigo puesto y cuánto vale mi casa porque quieren saber si usé el dinero de Jenni”.

Rosie Rivera no será la albacea de nadie más de su familia Antes de cualquier cosa, la empresaria aseguró que ha manejado el dinero de su hermana de la mejor manera que ella ha podido y eso es uno de los trabajos más difíciles que pueda haber y no se lo desea a nadie: “Ya les dije a mi familia que yo no seré la albacea de nadie”. “Creo que mi mamá (Rosa Rivera) me dejó de albacea en su testamento, pero yo le dije que me pusiera a alguien más, y puso a mi hermano Pedro, y con él sé que se puede trabajar, pero hay personas en mi familia con las cuales no se puede trabajar”.

“Yo no conocía a Jenni Rivera” “Le agradezco a Jenni Rivera elegir a Rosie Rivera como su albacea, pero yo no conocía a Jenni Rivera, yo conozco a ‘Chay’ (como le decía cariñosamente a su hermana) y yo extraño a ‘Chay’ y yo simplemente quiero ser su hermana, yo no quiero que me vean solamente como la negociante de Jenni Rivera”. La empresaria, nacida el 3 de julio de 1981, confesó que su familia también la ve como ‘la negociante de Jenni Rivera’: “Cuando yo recibo una llamada de alguien de mi familia tiene que ver con negocio, tiene que ver con dinero, y no estoy quejándome, simplemente estoy diciendo que todos tenemos nuestro punto de transición y he llegado a ese punto”.

“Jenni me preguntó si quería ser su albacea”: Rosie Rivera En este video, el cual provocó reacciones de todo tipo, la empresaria confesó que desde el 2013, ser la albacea del legado de su hermana ha sido una de las pruebas más grandes de su vida para Rosie Rivera, ya que ella no quería estar en ese lugar. “He disfrutado porque soy una mujer que aprende a disfrutar algo, aún cuando no le gusta, pero estar en esta posición, nunca me la imaginé. Jenni me preguntó si quería ser su albacea y yo le dije que sí porque la amo, pero muchas veces, los mismos fanáticos, los medios y la familia, me han hecho este trabajo mucho más difícil de lo que creo que tenía que ser”.

“Ahora quiero volar por mí” “Tengo 39 años, voy a cumplir 40, y estoy muy entusiasmada por mis 40 y tengo un libro que va a salir pronto donde es mi pasión, mi corazón, mi vida, se llama Dios es tu defensor y quiero hablar de eso, no de Rosie, no de la Familia Rivera, no de discos, no de canciones, no de Grammys, yo quiero hablar de lo que sale de mi ser y quiero ser Rosie, quiero ser libre”, comentó la hermana de Jenni Rivera. Y sobre quien ocupará su lugar, compartió que ya está buscando a una persona, incluso sus sobrinos ya saben de su decisión. El pasado 9 de diciembre, les informó al equipo que conforman la empresa de su hermana, que en 2 años aproximadamente, todo llegará a su final.

Habría una película de Jenni Rivera “Hay proyectos que quiero terminar, como la película de Jenni, quiero terminar el documental de Monterrey, quiero terminar el disco en inglés y un disco más en español, pero si acaso, ese orgullo que me está deteniendo aquí en un lugar donde soy muy infeliz lo suelto, lo suelto a Dios, lo suelto al universo y la película de Jenni se puede hacer sin mí”. Ya casi para terminar, Rosie Rivera aclaró que todo esto nunca se ha tratado de ella y le da tristeza que la gente, en lugar de ver a Jenni, vean sus errores: “Para mí, este siempre ha sido el legado de Jenni, pero el legado de Jenni no puede ser más importante que mi esposo, que mis hijos, que mis sueños, que por mucho tiempo los dejé morir”.