A unos meses del décimo aniversario del fallecimiento de Jenni Rivera, resurge reveladora entrevista

Rosie Rivera, hermana de La Diva de la Banda, describe el abuso que sufrió de su cuñado, Trino Marín

Además, confesó que en varias ocasiones intentó quitarse la vida ¡Qué fuerte! A unos meses del décimo aniversario del fallecimiento de Jenni Rivera, resurge reveladora entrevista donde Rosie Rivera, hermana de La Diva de la Banda, describe el abuso que sufrió de parte de su cuñado, Trino Marín, además de confesar que en varias ocasiones intentó quitarse la vida. Cabe recordar que la hermana menor de la cantante, cuando era apenas una niña de 8 años de edad, fue abusada sexualmente en repetidas ocasiones por Trino Marín, quien actualmente se encuentra en la cárcel por este terrible delito, sin contar que también abusó de sus propias hijas, Chiquis y Jacqie Rivera. Rosie Rivera revela el infierno que sufrió a temprana edad En una entrevista que concedió al programa Sal y pimienta, la cual está disponible en el canal oficial de YouTube de Univisión, Rosie Rivera abrió su corazón y se animó a compartir este trágico episodio de su vida del cual poco a poco pudo salir adelante con la ayuda de su familia y seres queridos. “Estábamos jugando a las Barbies y entra Trino y le dice a Chiquis que se salga y me confundió porque se tenía que ir Chiquis, pero yo confiaba en él y me dice: ‘¿quieres jugar?’ y una niña de 8 años dice: ‘por supuesto’, y me dice: ‘vamos a jugar a un juego de amor'”, dijo la empresaria, quien a raíz de esta experiencia escribió el libro Mis pedazos rotos.

Lo peor estaba por venir “(Trino Marín, esposo en ese entonces de Jenni Rivera) trajo una cobija y dijo que me acostara. Me empezó a besar aquí (señalando su cuello), yo nunca había estado tan cerca de alguien y me empezó a tocar en partes donde yo nunca había sido tocada”, reveló Rosie Rivera, quien guardó la calma en todo momento. “Toda la memoria que tengo es estar en un baño con él y él está sentado y desnudo y me quiso sentar arriba de él. Era tan fuerte el dolor que grité y él se enojó muchísimo y me tapó la boca y me dijo: ‘si le dices a alguien, mato a tu hermana'”. Hay que señalar que en esa época La Diva de la banda sufría abuso físico de parte de quien era su esposo.

Jenni notó que algo no andaba bien con su hermana Rosie Rivera “Ella (refiriéndose a Jenni Rivera) me empezó a hacer preguntas. Me dijo: ‘hermana, alguien te está haciendo daño’. Fue la primera vez en mi vida que alguien me preguntó: ‘¿alguien te está haciendo daño?’ y yo pude contestar que si”, compartió Rosie Rivera, quien con esta respuesta puso en evidencia a Trino Marín, quien también abusó de sus hijas, Chiquis y Jacqie. “Tenía 25 años, pero eran cien años de dolor en mi mente y empecé a tomar de más, empecé a ser más promiscua sin protección porque (se decía a sí misma) tal vez agarre una infección y me muero. Varias veces (intentó quitarse la vida) y de diferentes formas”. Antes de morir, Jenni le pidió a su hermana que se hiciera cargo del manejo de sus empresas y, por si algo le llegara a pasar, que le cuidara a sus hijos.

“Ella vio una fuerza en mí” Por último, Rosie Rivera reveló que su hermana vio sabiduría e inteligencia en ella que tal vez ella misma no veía: “Y hoy vivo para ser esa mujer que ella visualizo. Que me juzguen, no me importa, con todo lo que yo he vivido en mi vida, y sabiendo que soy amada, perdonada y que soy nueva criatura, puedo vivirlo todo”, finalizó. De inmediato, usuarios de redes sociales reaccionaron a este desgarrador testimonio: “Muchos critican a Rosie, pero ella sufrió mucho, por algo Jenni la dejó a cargo de todo”, “Es que una vez que abusan de ti, ya nunca jamás volverás a hacer el mismo”, “Me duele su dolor, hermosa y valiente mujer”, “Maldito Trino, qué bueno que ya está en la cárcel, lo malo es que Rosie no es la única” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).