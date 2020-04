La hermana de Jenni Rivera desata la polémica al hablar de Dios

Rosie Rivera dice que no es malo usar cierta vestimenta para ir a la iglesia

Le dicen de todo porque no les gustó sobre su forma de hablar

La hermana de Jenni Rivera, Rosie, desató la polémica al hablar de Dios al decir que no es malo acudir a la iglesia en tal o cual tipo de vestimenta y sus seguidores la criticaron a través de las redes sociales, luego que publicara en video en el que pide que se aproveche este tiempo de encierro para acercarse al creador.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la hermana de la Diva de la Banda subió un material de religión para predicar un poco de la palabra de Dios, pero todo le salió mal y sus seguidores le dijeron de todo porque no les gustó sobre su forma de hablar de ir vestida a la iglesia y le dijeron de todo.

Este video tuvo tantas vistas que hasta la noche de este lunes 6 de abril había superado las 70 mil 800 reproducciones y tenía más de 180 comentarios, tanto de fans como de algunos haters que no desaprovecharon la oportunidad de señalarle los aspectos que ellos creen que están erróneos.

“Feliz domingo espero que hayan tenido un día hermoso, que han podido usar este tiempo para estar en la presencia de Dios, en la presencia de tu familia para estar creando, el coronavirus no es santo, pero el tiempo es santo, es lo primero que Dios llamó santo en la Biblia, en el Génesis”.

“Y podemos utilizar este tiempo a nuestro favor, como tu gustes. La Biblia dice que hay tiempo para todo, tiempo para crear y tiempo para destruir, osea construir y derrumbar, tiempo para reír y tiempo para llorar, tiempo para vivir y tiempo para morir. Eso me explica a mí así como lo puso Salomón en Eclesiastés, inspirado por el espíritu santo, de que no hay nada ni bueno ni malo, es como nosotros lo vemos”.

“Y obviamente la muerte duele, lo he vivido, lo he sobrevivido y luego fui victoriosa en cristo sobre la muerte, y sí duele, y me duele mucho por la gente que está sufriendo. Esos momentos sí oremos por ellos, pero también no es ni bueno ni malo, sino simplemente como nosotros lo decimos y me encanta de que ahorita nadie te puede decir que es bueno ni malo, en el aspecto de cómo llegas a la iglesia, de que ya nadie nos puede controlar”.

“Yo amo a Dios y él murió en la cruz por nosotros, yo vivo por él, pero odio la religiosidad, esas reglas hechas por humanos para controlar que a veces traen más culpabilidad, que hieren más especialmente a personas que tienen heridas profundas del pasado, que somos la mayoría, no sé, y que llegas a un lugar y te dicen ‘no te vestiste bien’, ‘no te puedes vestir así’, no puedes hacer esto, lo otro'”.

“Cuando la Biblia es tan claro, a veces o tras veces no tan clara en ciertas cosas, que Dios nos manda el que le obedecemos, pero es algo que el espíritu santo revela, y muchos de nosotros estamos impuestos a que nos controlen, y por eso vamos al pastor o líder espiritual y le decimos ‘¿Qué música escucho?’, ‘dime cómo vestir’, ‘dime qué decir’ y empiezas a imitar a la vestimenta cristiana a cómo actúan los cristianos”.

“Y sí obviamente cuando conoces a Cristo, cuando tienes un encuentro eres impactada, transformada, pero no porque alguien te dijo que lo hiciera o te lo mandó, sino porque Dios te lo revela y las cosas vienen por revelación, desde diezmar hasta la transformación física por fuera, pero más importante la transformación por dentro y este es el tiempo para esto, si gustas, si lo eliges”, dijo sobre la religión la hermana de Jenni Rivera, Rosie, al hablar de Dios.