Piensa en un rosa bonito este verano. Eso es, bebe tu vino rosé helado mientras estás sentada en un jardín, en un patio rural, junto a la piscina, o tan simple como un aperitivo antes de la cena en casa. El rosé es lo que franceses han estado bebiendo durante sus veranos por décadas, ya que el rojo es muy intenso y los blancos muy ácidos para los días calurosos del verano. Lo que hace al rosé tan perfecto para beberlo casualmente es que posee una buena cantidad de acidez cítrica que huele a frutas veraniegas como fresas, frambuesas, grosellas negras, melocotones y melones.

A pesar de su base frutal, un buen vino rosa no debe ser empalagoso como si fuera un mal blanco Zinfandel de los 80s, sino distintivamente seco. Y para muchos, los vinos rosé se han convertido en un símbolo para unas buenas vacaciones o staycations. André Balazs, el playbol hotelero que está saliendo con Uma Thurman, dijo a The Wall Street Journal: “Para mí, el rosé no es solamente un vino, es un estilo de vida, algo que involucra la amistad y ocio y una manera específica para disfrutar la comida. Es totalmente casual pero supremamente sexy”. Aunque algunas de los mejores vinos rosados del mundo vienen de Provenza, muchos rosados buenos vienen de Long Island en los EE.UU. y de España. Aquí hay 5 vinos rosa que serán difíciles de no saborear.