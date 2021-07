Sin embargo, el joven se encuentra soltero desde marzo de 2020 cuando rompió con su novia de varios años… ¿será que ahora es estrella de TikTok esté buscando un nuevo romance con una jovencita como Lucerito Mijares? Aunque aún no sale el video, seguramente se trataba de una colaboración con la joven hija de Lucero y no habría posibilidad alguna de un noviazgo.

"Yo ya estoy pensando, -me preguntan mucho que si me pondría botox y no sé qué-, ya mis arrugas están tremendas, entonces estoy pensando en sí ponerme…", comentario que bastó para que su hija, Lucerito Mijares, interrumpiera la plática. Para ver el video haz click aquí .

¿Lucero necesita botox?

Fue entonces que Lucero comentó: “Aquí Lucerito me dice: ‘Ma, no te pongas porque ya no vas a ser como mi mamá… Luego reveló de su ‘retoño’ que: “Es que me regaña muchísimo aquí esta hija que tengo…”, lo que generó que Lucerito asintiera con la cabeza.

Y es que dejó ver que su hija es la que está mu y el pendiente de su belleza y que le hace algunas recomendaciones para que evite caer en el uso de botox u otras medidas que no son naturales, por lo que lucia muy orgullosa.