Rosario Dawson | Biografía

Año Título Personaje

1995 Kids Ruby

1997 Girls’ Night Out

1998 He Got Game Lala Bonilla

1998 Side Streets Marisol Hidalgo

1999 Light It Up Stephanie Williams

2000 Down to You Lana

2000 King of the Jungle Veronica

2001 Josie and the Pussycats Valerie Brown

2001 Sidewalks of New York Maria Tedesko

2001 Trigger Happy Dee

2001 Chelsea Walls Audrey

2002 Ash Wednesday Grace Quinonez

2002 The First $20 Million Is Always the Hardest Alisa

2002 Men in Black II Laura Vasquez

2002 The Adventures of Pluto Nash Dina Lake

2002 Love in the Time of Money Anna

2002 25th Hour Naturelle Riviera

2003 V-Day: Until the Violence Stops Herself

2003 This Girl’s Life Martine

2003 Shattered Glass Andy Fox

2003 The Rundown Mariana

2004 Alexander Roxana

2005 This Revolution Tina Santiago

2005 Sin City Gail

2005 Little Black Dress Haley

2005 Rent Mimi Marquez

2006 Clerks II Rebecca “Becky” Scott

2006 A Guide to Recognizing Your Saints Laurie

2007 Death Proof (Grindhouse) Abernathy Ross

2007 Descent Maya

2008 Explicit Ills Babo’s Mom

2008 Eagle Eye Zoe Perez

2008 Killshot Donna

2008 Seven Pounds Emily Posa

2009 Wonder Woman Artemis (voz)

2009 The Haunted World of El Superbeasto Velvet Von Black (voz)

2009 The People Speak

2010 Awake Robin

2010 Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief Persephone

2010 Unstoppable Connie Hooper

2011 Miss Representation

2011 Girl Walks into a Bar June

2011 Zookeeper Kate

2011 10 Years Mary

2012 Fire with Fire Talia Durham

2012 Hotel Noir Sevilla

2013 Trance Elizabeth Lamb

2013 Gimme Shelter June Bailey

2013 César Chávez Dolores Huerta

2013 Parts per Billion Mia

2013 Raze Rachel

2014 Sin City: A Dame to Kill For Gail

2014 The Ever After

2014 The Captive Nicole

2014 Top Five Chelsea Brown

2015 Tinker Bell and the Legend of the NeverBeast Nyx (voz)

2015 Justice League: Throne of Atlantis Diana Prince / Wonder Woman (voz)

2015 Puerto Ricans in Paris Vanessa

2016 Justice League vs. Teen Titans Diana Prince / Wonder Woman (voz)

2016 Ratchet & Clank Elaris (voz)

2017 Justice League Dark Diana Prince / Wonder Woman (voz)

2017 The Lego Batman Movie Barbara Gordon / Batgirl (voz)

2017 Unforgettable Julia Banks

2017 Krystal Krystal Bryant

2018 The Death of Superman Diana Prince / Wonder Woman (voz)

2018 The Need to Grow Narrator (voz)

2018 Sorry to Bother You Voice in Elevator (voz)

2018 Henchmen Jolene (voz)

2019 Someone Great Hannah Davis

2019 Jay and Silent Bob Reboot Reggie Faulken

2019 Zombieland: Double Tap Nevada

2019 Wonder Woman: Bloodlines Diana Prince / Wonder Woman (voz)

2019 The Deported