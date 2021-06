La mamá de Jenni Rivera ¿manda indirecta a los hijos de la cantante?

Con voz entrecortada dice: “Triste, pero aquí ando, que bueno que ella no puede ver todo”

Usuarios reaccionan por la visita de la madre de Jenni Rivera a su tumba Rosa Rivera tumba, Jenni Rivera mamá. Después de que se dio a conocer que se realiza un autoría a Rosie Rivera por el manejo de los bienes de su hermana, los dimes y diretes entres los miembros de la polémica dinastía no se han hecho esperar, y quien volvió a lanzar indirectas fue la matriarca de los Rivera. Doña Rosa subió a sus redes sociales un video en donde visita la tumba de su hija Jenni Rivera y dice que “si ella no le lleva flores, ¿entonces quien?” y también asegura “que bueno que ella no puede ver todo”, ¿acaso son indirectas para los hijos de Jenni Rivera por todo el anuncio de la herencia? Rosa Rivera tumba: Dice que si ella no las lleva, ¿entonces quién? En el video que también compartió el Instagram de Chisme en Vivo, se aprecia cómo doña Rosa llega a la tumba de la llamada “Diva de la banda”, solo se puede escuchar la voz de la mamá de Jenni Rivera, quien inició la grabación mostrando la tumba de su hija. “Dios los bendiga, aquí andamos en el jardín de Jenni, trayendo flores, ahorita hay muchas flores que a ella le gustaban, girasoles, rojas con amarillo, se las traemos con mucho amor, porque digo yo, si no las trajera yo ¿quién las trajera?”, decía doña Rosa en el video.

Rosa Rivera tumba: “”Triste, pero aquí ando… que bueno que ella no puede ver todo” “Gracias a mi hija por este amor que me dio y más que esto merece, entonces.., triste, pero aquí ando… que bueno que ella no puede venir y ver todo, y aunque pudiera no viniera porque está tan feliz en la Gloria, que no creo que quisiera volver. Bendiciones a todos”, dijo doña Rosa con la voz entrecortada y a punto del llanto. ¿A qué se referirá doña Rosa con que que bueno que ella no puede ver todo, será acaso el pleito que sus hijos Rosie y Juan enfrentan con sus sobrinos?, quienes al decir de doña Rosa, no han llevado flores a al tumba de su madre, habrá que esperar que novedades de esta novela surgen en estos días.

Rosa Rivera tumba: Internautas opinan La publicación que fue compartida en el Instagram de Chisme en Vivo inmediatamente alcanzó las 15,362 reproducciones y miles de comentarios, entre ellos: “Si las flores las paga la difunta … Así no cuenta”, “Que le dan un cheque para las flores la compañía de Jenni, o sea sigue el negocio”. “Jenny se paga hasta sus propias flores que le llevan a su tumba. Que esta señora no diga que por puro amor le lleva las flores. Como ya dio a conocer que la compañía le manda el cheque no le queda de otra que seguir haciéndolo público, y lo mas cruel que dice que gasta casi 300 en flores. No pos wow”.

Rosa Rivera tumba: “Hace el esfuerzo y le lleva, no como los hijos” “Negocio o no aún hace el esfuerzo y le lleva, no como los hijos, que ni con el dinero que les dejó su madre pueden llevarle flores, payasos, están muy pesados los hue…”, “Desde hace mucho la señora dice que les dice a sus hijos que le lleven flores a su mamá y no quieren, no es nuevo0”, escribieron. “Si nos las trajera yo quién..?? Señora Mamá de Jenni parece que le pesa ser usted quién las lleve… Cuando se da de corazón no se fija quién da o no… Si fue indirecta para alguien, es triste que lo divulgues en lugar de hablarlo..!! Cada quién hace lo qué piense qué es mejor… Quizás las otras personas lo hacen de otro modo, no así como usted…”, le expresaron.

Rosa Rivera tumba: “Le llevó flores con el cheque que le da la compañía” Las críticas hacia el video que doña Rosa continuaron: “Le llevó flores con el cheque que le da la compañía”, “Y qué importa que la compañía le de un cheque, es su madre”, “Si, pero con un cheque de 500 para flores, nada de madurez si la abuela, tira indirectas nunca terminará la polémica”. “La señora también le gusta el arguende en vez de poner orden le pica más, ella como señora les debería de dar unas cachetadas a todos bien o mal y ya que aplaquen todos sus pedos. La gente los conoce nomas por sus dramas siempre. Si no hay drama no hay fama”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO

No se queda callada tras anuncio de la auditoría a sus hijos Luego de que se diera a conocer que Chiquis Rivera mandó a hacerle una auditoría a sus tíos, Juan y Rosie Rivera, para saber más detalles del legado de Jenni Rivera, la señora Rosa defiende a sus hijos y asegura que su nieto Johnny solo espera más dinero para seguir gastando. Fue por medio de su canal oficial de YouTube que la mamá de Jenni Rivera no se guardó nada en un video, el cual retomaron varias cuentas de Instagram del mundo del espectáculo y que a la fecha está cerca de llegar a las 60 mil vistas.

Defiende a sus hijos “Mis hijos nunca me han robado a mí un centavo y yo cuando trabajaba dejaba dinero por dónde quiera, yo todo el tiempo dejaba dinero. Yo confío en mis hijos y sé que lo que uno les enseña desde niños de grandes lo van a aprovechar”, comentó la señora Rosa. De inmediato, dejó en claro que conoce tanto a Rosie como a Juan: “Juan sería antes un loco y lo que sea, pero ratero, no, entonces suceden cosas, sucede que piden auditorías, te hacen auditorías hasta en los más grandes negocios”.

“Ha sido un tiempo muy difícil para Rosie” Aunque se asegura que Chiquis Rivera, con el apoyo de sus hermanos, fue la de la idea de mandar a hacer una auditoría a sus tíos, Juan y Rosa Rivera, la Señora Rosa desconoce quien haya sido, pero aclaró que ellos no pagarán por ese procedimiento. “Entonces, los que pagan la auditoría son los que la piden, y espero en Dios que lo que les enseñé a mis hijos sea por siempre, que hayan obedecido. Yo le decía a Rosie que todo el tiempo no tomara nada, sino que me lo pidiera y se le iba a dar y así ha sido, ha sido un tiempo muy difícil para Rosie”.

“En el dinero se pierden familias” Con un tono muy diferente al que tiene acostumbrados a sus seguidores que están al pendiente de sus videos, la mamá de Jenni Rivera fue tajante y comentó que “en el dinero se pierden familias y se pierde todo”: “El dinero es más importante que la familia, muchas veces”, comentó con un dejo de tristeza. “Desgraciadamente así es, lo sé por experiencia. Yo he prestado dinero y he perdido a las personas a las cuáles yo les he prestado. Entonces, no se preocupen que la auditoría se va a hacer y vamos a ver quién sale triunfante y vamos a ver quién es el que sale”.