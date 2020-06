Muere Rosa María Sardà a los 78 años debido a un cáncer que padecía

“Nos deja una de las actrices más queridas y memorables de nuestro país” indicó el presidente español Pedro Sanchéz

“Lo único que me queda por hacer es morirme” dijo la actriz en 2019 cuando publicó su biografía

Muere Rosa María Sardà. La actriz española Rosa María Sardà falleció en Barcelona a los 78 años de edad debido al cáncer que padecía, anunció la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Rosa Maria Sardà era considerada como una de las actrices más relevantes de España con dos premios Goya como actriz de reparto por Sin Verguenza (2002) y ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? (1994), reseñó El País.

La reconocida intérprete recibió la Medalla de Oro de la Academia en 2010 y el Max de Honor en 2015.

A pesar de que Sardà era más conocida por el género de la comedia en la gran pantalla y en la televisión, también tuvo una larga trayectoria interpretando papeles dramáticos en el teatro.

Durante una entrevista con Jordi Évole a finales del mes de abril, Sardà aseguró que no estaba en el mejor momento de su vida. “A los 78 años no se está en el mejor momento de la vida. Y estoy enferma, más o menos. Yo tengo un cáncer, pero no saben dónde y se lo inventan” indicó.

En 2019 publicó su biografía titulada “Un incidente sin importancia”, ese mismo año indicó en una entrevista para El País “ “Cuando escribí esto no sabía que estaría condenada a morir de cáncer. Pero el bicho sigue ahí, tengo nuevo tratamiento, pero estoy muy cansada. El año que viene veré qué hago. Igual dejo la medicación y que dure lo que sea, a fin de cuentas tengo 78 años. Lo único que me queda por hacer es morirme” y agregó: “Pero como dice la última frase de mi libro, ‘qué complicado es morirse en el primer mundo, y qué caro”.

Reconocidos actores de talla mundial como Antonio Banderas, Javier Cámara o Santiago Segura han expresado sus condolencias por la muerte de Sardà, incluso el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, le dedicó un homenaje a la actriz a través de su cuenta en Twitter.

“Nos deja una de las actrices más queridas y memorables de nuestro país. Rosa María Sardà, historia en mayúsculas de nuestra cultura, ejemplo de sensatez, una mujer luchadora, con fuertes convicciones y gran compromiso social. Te echaremos de menos. Todo mi cariño para su familia”, se lee en el tuit que acompaña con una foto de la intérprete.

Sardà nació en Barcelona en 1941 y se describía a sí misma como una actriz vocacional, pero tardía ya que interpretó su primer papel a los 24 años de edad.

Otra pérdida para el mundo del entretenimiento fue la de Pau Donés, el cantante de la famosa banda española Jarabe de Palo. El cantante murió este martes a los 53 años tras una dura batalla contra el cáncer de colon que padecía desde hace cinco años.

