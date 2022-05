Su esposa Wanda confirmó a The Canadian Press que Ronnie Hawkins falleció el domingo por la mañana tras batallar contra una enfermedad que no fue precisada por el referido medio. “Él se fue en paz y estaba tan guapo como siempre”, expresó la familiar por teléfono, según el Post.

Tuvo pequeños éxitos en la década de 1950 con “Mary Lou” y “Odessa” y dirigió un club en Fayetteville, Arkansas, donde actuaron estrellas del rock como Carl Perkins, Jerry Lee Lewis y Conway Twitty. “Hawkins es el único hombre al que he escuchado que puede hacer que una bonita canción sexy como ‘My Gal is Red Hot’ suene sórdida”, escribió Greil Marcus en su aclamado libro sobre la música y la cultura estadounidense “Mystery Train”, y añadió que “El Halcón” supuestamente “conocía más carreteras secundarias, habitaciones traseras y sitios traseros que cualquier hombre desde Newark hasta Mexicali”.

Ronnie Hawkins, por su parte, se estableció en Peterborough, Ontario, y tuvo un puñado de singles en el top 40 allí, incluyendo “Bluebirds in the Mountain” y “Down in the Alley”. Él reconoció que no estaba al tanto de los últimos sonidos (se horrorizó la primera vez que escuchó al canadiense Neil Young), pero a finales de los 60 se hizo amigo de John Lennon y su esposa Yoko Ono, quienes se alojaron en la casa de él, su esposa Wanda y sus tres hijos mientras la pareja visitaba Canadá, relató el Post.

Robertson y sus amigos respaldaron a Ronnie Hawkins entre 1961 y 1963, realizando estridentes espectáculos por todo Canadá y grabando una aullante versión de “Who Do You Love” de Bo Diddley que se convirtió en una de las canciones emblemáticas del artista. Pero él no vendía muchos discos y los Hawks superaron a su líder. A mediados de los años 60 se unieron a Bob Dylan y a finales de la década eran superestrellas por su cuenta que se habían rebautizado como la Band.

La amistad con John Lennon

“En aquel momento, pensé que les estaba haciendo un favor”, dijo más tarde al National Post. “Pensaba que los Beatles eran un grupo inglés que había tenido suerte. No sabía mucho sobre su música. Pensaba que la de Yoko era (tonta). A día de hoy, nunca he escuchado un disco de los Beatles. Ni por 10 mil millones de dólares podría nombrar una sola canción de ‘Abbey Road’. Nunca en mi vida he agarrado un disco de los Beatles y lo he escuchado. Nunca. Pero John era tan poderoso. Me gustaba. Él no era uno de esos fanáticos, ya sabes”.

Ronnie Hawkins también se mantuvo en contacto con la Band y estuvo entre los invitados en 1976 para el concierto de despedida de todas las estrellas que sirvió de base para el documental de Martin Scorsese “The Last Waltz”. Por unos momentos, volvió a estar al mando, sonriendo y pavoneándose bajo su sombrero Stetson, gritando “a lo grande, a lo grande” a sus antiguos subordinados mientras entonaban “Who Do You Love”.