“Ahora yo estoy introduciendo todos estos paquetes desde el Parque Nacional Yellowstone, porque yo quería ir aun a Costa Rica, por ejemplo, pero con el COVID nosotros no pudimos viajar para allá. Entonces vamos a hacer todas las introducciones de Yellowstone el primer National Park en todo el mundo es increíble”.

“Si yo soy un niño mirando este programa, yo nunca voy a salir porque creo que alguien me va a matar. Cuando yo era niño, yo miraba un programa que se llama Mundo salvaje, y ese programa me enseñó a amar la naturaleza. Plantó una semilla donde yo quería aprender más. Yo quería salir mirar y estudiar la naturaleza. Yo creo que este programa está siendo la misma cosa para las familias hispánicas”. Archivado como: Ron Magill Mundo Salvaje

“Ojalá que sí, porque la cosa más importante para mí es enseñar a los niños que no deben tener miedo de la naturaleza, deben respetar la naturaleza es distinto si usted los respeta en propia manera, no tiene razón para tener miedo. Mucha gente está mirando estos programas de “Cuando los animales atacan”, “los monstruos del río”, hasta los animales más venenosos”.

“Pero todo el mundo conoce el Amazonia, es una maravilla. No hay tanto que conocen esos tesoros de Pantanal encerrado. Y eso para mí es increíble. También como decían las montañas de los Andes, ¿Qué animales pueden vivir tan alto, en un clima tan extremo? El desierto de Atacama ¿Qué animal viven en un desierto? Vas a aprender mirando este programa”. Archivado como: Ron Magill Mundo Salvaje

¿Tú desde niño sabías que te ibas a dedicar a estar con con los animales?

“Bueno, yo nací en Nueva York, crecí en un apartamento chiquito y los primeros animales donde yo me conectaba con ellos eran las ardillas y las palomas. Yo siempre les daba comida a las ardillas de Nueva York, de las palomas y de eso yo fui al zoológico en el Bronx, mirando un animal ojo a ojo.

“En un principio yo yo quería ser un veterinario, pero la química no era muy fuerte para mí y con ellos fui a la escuela y me dicen ‘no tienes que tener otra profesión, no vas a ser doctor de veterinario’. Entonces yo como zoólogo aquí estoy tratando de decir historias de estos animales para otras personas, especialmente los niños”. Archivado como: Ron Magill Mundo Salvaje